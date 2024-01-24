С тремя рекордами: украинка Ястремская сенсационно вышла в полуфинал Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает свое сенсационное выступление на первом турнире сезона серии Большого шлема – Australian Open. Стартовав в квалификации соревнований, наша соотечественница в ночь на 24 января вышла в полуфинал.

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Это произошло благодаря победе над чешкой Линдой Носковой, по итогам матча с которой 23-летняя одесситка установила сразу три рекорда. Для триумфа украинке, на успех которой букмекеры предлагали коэффициент 2,83 против 1,50 на соперницу, хватило 78 минут и двух партий – 6:3, 6:4.

За это время Ястремская три раза подала навылет, выиграла 19 активных розыгрыше и реализовала три из пяти брейкпоинтов. В свой пассив наша соотечественница записала три двойные и 23 невынужденные ошибки.

Ястремская стала самой юной украинкой, которой удалось пробиться в полуфинал турнира серии Большого шлема, а также пока что единственной представительницей нашей страны на этой стадии Australian Open. Кроме того, Даяна – первая в ХХІ веке теннисистка, которая на кортах Мельбурна сумел попасть в 1/2 финала, стартовав в квалификации. Одесситка выиграла на турнире уже восемь матчей подряд.

За путевку в решающий матч соревнований Ястремская поспорит с победительницей пары Чжен Цзинвен (Китай) – Анастасия Калинская (Россия).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в полуфинал Australian Open-2024 в женском парном разряде вышла украинка Людмила Киченок.

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