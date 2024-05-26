Украинская теннисистка устроила фантастику на Roland Garros, отыгравшись с 0:4 в третьем сете

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№20 WTA) добыл драматичную победу на Открытом чемпионате Франции по теннису. В первом круге 21-летняя киевлянка в трех сетах победила бразильянку Лауру Пигосси (№119 WTA) - 7:5, 6(4):7(7), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 15 минут и прерывалась на полтора часа из-за дождя.

Костюк неудачно начала встречу, с первых геймов отдав инициативу сопернице. Лишь проигрывая 1:3, Марта смогла выровнять ситуацию, довести до 6:5, где сделала брейк.

Во второй партии при равной борьбе в решающие моменты лучше проявила себя бразильянка, не оставив шансов нашей соотечественнице на тай-брейке.

Судьба поединка решалось в третьем сете, который вновь лучше начала Пигосси. Только при счете 0:4 (15:30), Костюк включилась, организовав фантастический камбек.

Марта выиграла 6 геймов подряд, а вместе с ними и матч, прервав серию из трёх поражений на грунте и впервые с 2021 года победив на Roland Garros. Во втором круге Костюк матча сыграет с Донной Векич.

Для украинки это пятое выступление на французском "мэйджоре". Три года назад Марте удалось дойти до четвертого круга.

Как сообща OBOZ.UA, накануне четвертая ракетка Украины Леся Цуренко (№44 WTA) снялась Roland Garros. 34-летняя киевлянка из-за травмы не смогла продолжить матч первого круга против Донны Векич (№40 WTA) из Хорватии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!