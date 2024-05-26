Знаменитая украинская теннисистка внезапно отказалась продолжать матч на Roland Garros и ушла с корта. Видео

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко (№44 WTA) снялась с Открытого чемпионата Франции по теннису. 34-летняя киевлянка из-за травмы не смогла продолжить матч первого круга против Донны Векич (№40 WTA) из Хорватии.

В первой партии наша соотечественница лидировала 5:3, но упустила преимущество, не сумев реализовать два сетбола в десятом гейме. Уступая 5:6 на своей подаче Леся внезапно схватилась за поясницу и опустилась на корт.

После небольшого медицинского таймаута Цуренко приняла решение досрочно завершить выступление на Roland Garros. Для Цуренко и Векич это был пятый очный поединок в истории. Украинка ведет по победам 3:2.

Представительница Хорватии во втором круге Ролан Гаррос сыграет против победительницы матча Марта Костюк (Украина) - Лаура Пигосси (Бразилия).

Как сообщал OBOZ.UA, год назад Цуренко также не смогла доиграть матч 1/8 финала Roland Garros-2023. Киевлянка впервые дошла до четвертого круга на французском турнире "Большого шлема", однако снялась в первом сете матча против польки Иги Швентек.

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