Украинская теннисистка отыграла четыре матчбола и вышла во второй круг Wimbledon-2026

Украинская теннисистка Даяна Ястремская совершила грандиозный камбэк в матче первого круга Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2026. Наша соотечественница в противостоянии с Аой Ито из Японии четыре раза находилась на грани вылета, но переломила ход встречи и вышла в следующий круг – 7:6, 4:6, 7:5.

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Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут. За это время Ястремская три раза подала навылет, реализовала семь из 21 брейпоинтов, а также выиграла 49 активных розыгрыша. В свой пассив одесситка записала пять двойных и 58 невынужденных ошибок.

26-летняя украинка выиграла первый сет на тайбрейке, а затем отдала второй. В решающей партии при счете 3:5 и 4:5 наша теннисистка отыграла четыре матч-бола соперницы. Для Ястремской это было первое противостояние с Ито в карьере.

Во втором круге Wimbledon-2026 Даяна сыграет с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро. В нынешнем сезоне украинка уже обыгрывала эту соперницу на турнире в Парме.

Отметим, что в первый игровой день супертурнира в Лондоне выступила еще одна украинка Александра Олейникова, которая без шансов уступила своей сопернице 0:6, 0:6.

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