Украинская теннисистка "искренне извинилась" перед WTA за "нежелание тихо сдохнуть"

4-я ракетка Украины Александра Олийникова (№44 WTA) раскритиковала решение Женской теннисной ассоциации (WTA), из-за которого был отменен благотворительный аукцион во время турнира в Торонто. 25-летняя уроженка Киева заявила, что организация не увидела проблемы в участии теннисисток, поддерживающих российские власти, но выступила против инициативы в поддержку Украины.

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Олийникова сообщила, что организаторам пришлось отменить аукцион, на котором планировалось разыграть сертификат почетного благотворителя. По ее словам, победителя она хотела пригласить в качестве личного гостя на турнир в знак благодарности за помощь украинцам.

Теннисистка отметила, что WTA применила правило о продаже аккредитации, хотя на аукцион был выставлен сертификат, который, как утверждает спортсменка, не имел отношения к самой аккредитации. Она подчеркнула, что приглашение благотворителей на соревнования было ее личной инициативой.

Александра также выразила надежду, что решение WTA получит оценку со стороны болельщиков и украинской диаспоры в Канаде.

Отдельно украинка раскритиковала позицию организации в отношении российских спортсменок. По словам Олийниковой, в турнирах WTA продолжают выступать теннисистки, которые публично поддерживают российские власти и сторонников агрессии против Украины.

"WTA, искренне прошу прощения за то, что мое нежелание тихо сдохнуть создает вам такие проблемы", — написала Александра Олийникова у себя в Instagram.

Отметим, что ранее WTA угрожала спортсменке дисквалификацией после того, как она жестко раскритиковала первую ракетку мира Арину Соболенко и россиянок, которые поддерживают агрессию РФ.

До этого наша соотечественница рассказала, как WTA устроила откровенное издевательство над ней.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Александра успешно дебютировала за сборную Украины, добыв первую победу в карьере в составе "сине-желтых".

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