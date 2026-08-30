Украинская красавица выиграла в Польше чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Видео

Украинская каноистка Людмила Лузан стала победительницей чемпионата мира 2026 года в Познани. В финале каноэ-одиночек на дистанции 200 метров 29-летняя уроженка Ивано-Франковска показала результат 44,40 секунды и на 0,50 секунды опередила представительницу Канады Софию Дженсен. Бронзовую медаль завоевала американка Невин Харрисон.

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Для Лузан этот чемпионат мира стал десятым в карьере. Победа в Познани стала для 29-летней спортсменки 13-й медалью мировых первенств: девять "золотых", три "серебряные" и одна "бронзовая".

На нынешнем чемпионате Лузан также выступила в каноэ-двойке вместе с Анастасией Рыбачок. Украинки завоевали "серебро" на дистанции 500 метров.

Годом ранее на чемпионате мира в Милане Лузан выиграла четыре "золотые" медали. Она победила в каноэ-одиночке на дистанциях 200 и 500 метров, а также в каноэ-двойке на обеих дистанциях вместе с Ириной Федорив.

После победы в Познани Лузан поблагодарила болельщиков и тех, кто поддерживает ее: "Я невероятно счастлива. И эта победа для Украины".

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