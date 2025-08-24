Украинка с рекордом в четвертый раз подряд победила на чемпионате мира по гребле. Видео

Лидер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан оформила четвертое "золото" чемпионата мира-2025, который состоялся в Милане. В финале каноэ-одиночки на дистанции 200 метров украинка с первых секунд захватила лидерство и на финише опередила кубинку Ярислейдис Сирило на 0.18 секунды.

Видео дня

Для Лузан это стало четвертой победой на нынешнем мировом первенстве. Ранее она выиграла в паре с Ириной Федорив на 200-метровке, стала чемпионкой в каноэ-одиночке на 500 м и взяла титул в каноэ-двойке на олимпийской дистанции 500 м.

Таким образом, украинка впервые в карьере оформила золотой хет-трик в одиночных дисциплинах и установила личный рекорд по количеству наград на одном чемпионате мира.

Всего в активе Лузан теперь восемь "золотых" медалей чемпионатов мира. Особенно значимой стала победа на дистанции 200 м, где ранее на крупных международных турнирах она завоевывала только "бронзу" Олимпиады-2020 и три "серебра" на чемпионатах Европы и Европейских играх.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!