Марина Бех-Романчук расплакалась в эфире после того, что случилось с ней на Олимпиаде-2024. Видео

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала 11-й в тройном прыжке на Олимпиаде-2024. 29-летняя уроженка Хмельнитчины завершила выступления в Париже с единственной результативной попыткой на 13.98 метра.

Видео дня

Сперва Марина сделала заступ в 0.1 см. Вторая попытка также не была засчитана. Прыгая третий раз Бех-Романчук, перестраховываясь, сделала 19-сантиметровый недоступ, что в итоге и сказалось на результате.

Украинская легкоатлетка не смогла попасть в 8-ку лучших и продолжить борьбу за медали.

Накануне супруг Марины – Михаил Романчук отказался выступать на Олимпиаде-2024 на дистанции 1500 метров вольным стилем. У 27-летнего уроженца Ривного за день до старта поднялась высокая температура и ухудшилось физическое состояние.

Отвечая на вопрос журналиста, повлияло ли отсутствия мужа на трибунах, Марина призналась, что год для нее выдался непростым и его надо просто пережить. После этих слов украинская легкоатлетка расплакалась.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа Марина Бех-Романчук не смогла напрямую квалифицироваться в финал Олимпийских игр-2024 в секторе для тройного прыжка. Наша соотечественница не взяла норматив в 14 метров и 35 сантиметров, однако это не помешало ей оказаться в числе 12 лучших отбора и выйти в медальные соревнования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!