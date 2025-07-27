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Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
8,5 т.
Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

После того как украинская шпажистка Влада Харькова завоевала "золото" чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси, в её соцсети хлынул поток восторженных болельщиков. Пользователи не только поздравляли спортсменку с громкой победой, но и восхищались ее внешностью. 

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Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

Публика особенно живо отреагировала на фотографии с личной страницы фехтовальщицы. Влада не скрывает – ей действительно нравится участвовать в фотосессиях.

Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

Она часто публикует снимки в элегантных образах, что, по мнению пользователей, лишь подтверждает её потенциал за пределами спорта. Комментарии не утихают: многие уверены, что после завершения карьеры Харькова без труда найдёт себя в модельной индустрии.

Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

Харькова родилась в Ужгороде в 1996 году. С 13 лет целенаправленно шла к мечте — стать чемпионкой мира.

Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

В 2022-м она уже выигрывала "золото" чемпионата Европы в индивидуальном первенстве и "бронзу" в команде.

Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

В 2024 году участвовала в Олимпийских играх в Париже, а в 2025-м сначала выиграла Евро в командном разряде, а затем и ЧМ. За свои достижения была награждена орденом княгини Ольги III степени.

Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

В своём обращении после победы Влада отметила: "Я чемпіонка світу. Три короткі слова — але який довгий шлях за ними... Я дякую собі — тій 13-річній дівчинці, яка мала більше рішучості, ніж доросла я у 28. Мрія мого дитинства збулася", — написала спортсменка.

Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова
Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова
Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова
Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова
Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова
Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова
Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова
Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова
Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

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