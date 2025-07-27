Украинка, выигравшая чемпионат мира по фехтованию, поразила сеть своей красотой. Как выглядит Влада Харькова

После того как украинская шпажистка Влада Харькова завоевала "золото" чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси, в её соцсети хлынул поток восторженных болельщиков. Пользователи не только поздравляли спортсменку с громкой победой, но и восхищались ее внешностью.

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Публика особенно живо отреагировала на фотографии с личной страницы фехтовальщицы. Влада не скрывает – ей действительно нравится участвовать в фотосессиях.

Она часто публикует снимки в элегантных образах, что, по мнению пользователей, лишь подтверждает её потенциал за пределами спорта. Комментарии не утихают: многие уверены, что после завершения карьеры Харькова без труда найдёт себя в модельной индустрии.

Харькова родилась в Ужгороде в 1996 году. С 13 лет целенаправленно шла к мечте — стать чемпионкой мира.

В 2022-м она уже выигрывала "золото" чемпионата Европы в индивидуальном первенстве и "бронзу" в команде.

В 2024 году участвовала в Олимпийских играх в Париже, а в 2025-м сначала выиграла Евро в командном разряде, а затем и ЧМ. За свои достижения была награждена орденом княгини Ольги III степени.

В своём обращении после победы Влада отметила: "Я чемпіонка світу. Три короткі слова — але який довгий шлях за ними... Я дякую собі — тій 13-річній дівчинці, яка мала більше рішучості, ніж доросла я у 28. Мрія мого дитинства збулася", — написала спортсменка.

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