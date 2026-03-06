Украинка выиграла 'золото' чемпионата мира-2026 по биатлону среди юниоров

Украинская биатлонистка Александра Меркушина стала победительницей гонки с массовым стартом на чемпионате мира 2026 года, который проходит в немецком Арбере. Наша соотечественница стала лучшей на дистанции в девять километров, на которой выступили 60 спортсменок.

Меркушина на четырех огневых рубежах допустила три промаха, однако ее конкурентки также не отличались точностью. 21-летняя тернополянка также продемонстрировала великолепный ход по трассе, завершив гонку с результатом 29 минут и 17,1 секунд, опередив сразу двух представительниц Латвии.

В заезде приняли участие еще три украинские биатлонистки: Татьяна Тарасюк стала 21-й, следом финишировала Полина Пуцко. А Ксения Приходько завершила масс-старт на 27-м месте.

Для Меркушиной это уже вторая медаль на нынешнем юниорском мировом первенстве. До этого она взяла "серебро" индивидуальной гонки. Позднее Виктория Хвостенко не вышла на старт спринтерской гонки ЧМ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, Александра Меркушина столкнулась с "безвыходной ситуацией" в Милане на Олимпиадек-2026, когда ее вызвали на допинг-контрол

