Украинская биатлонистка отказалась от старта в гонке чемпионата мира-2026 среди юниоров

Украинская биатлонистка Виктория Хвостенко не вышла на старт спринтерской гонки чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в немецком Арбере. Лидер "сине-желтых", которая располагается выше всех в рейтинге из наших соотечественниц в возрастной категории, снялась с соревнований по неизвестной причине.

Об этом говорится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Хвостенко должна была выйти на трассу под 38-м номером, однако так и не стартовала.

Нашу страну представляли Алина Хмиль, Кристина Руда и София Свистун. Девушки выступили достаточно неплохо, финишировав в топ-40. Лучший результат показала Хмиль, которая пришлая 16-й.

Причем 18-летняя спортсменка промахнулась четыре раза на двух огневых рубежах, а по скорострельности показала лучший результат среди всех участниц. Алина на финише проиграла 100 секунд победительнице, которой стала Михаэла Стракова из Словакии.

Отметим, что на минувших выходных украинка Александра Меркушина стала второй в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону среди юниоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Александра Меркушина столкнулась с "безвыходной ситуацией" в Милане на Олимпиадек-2026, когда ее вызвали на допинг-контрол

