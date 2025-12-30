Украинка стала вице-чемпионкой мира по шахматам и показала отношение к россиянам. Видео

Украинская шахматистка Анна Музычук проиграла в финале чемпионата мира по блицу представительнице Казахстана Бибисаре Асаубаевой и не смогла квалифицироваться на Турнир претенденток. По итогам ЧМ, который прошел в столице Катара, 35-летняя львовянка заняла второе место и в третий раз в карьере вошла в тройку лучших на чемпионатах мира в этой дисциплине.

Музычук уверенно прошла общий этап, завершив его на втором месте в турнирной таблице и пробившись в плей-офф. В полуфинале украинка сохранила шансы на высокий результат, однако в финале первые три партии завершились вничью, а в последней Анна потерпела поражение.

После победы над нейтральной шахматисткой с российским паспортом Валентиной Гуниной в Музычук отказалась пожимать сопернице руку, проигнорировав ее жест после окончания партии.

В феврале россиянка Гунина в военной форме РФ на одном из шахматных мероприятий в Москве, что вызвало резкую реакцию со стороны украинского спортивного сообщества.

