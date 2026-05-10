Украинка с историческим мировым рекордом выиграла 'золото' на Кубке мира по гребле. Видео

Украинская каноистка Людмила Лузан выиграла "золото" на этапе Кубка мира по гребле в венгерском Сегеде. Еще одну медаль Украине принесла Ирина Федорив, которая финишировала третьей в финале каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.

Лузан и Федорив уверенно прошли квалификацию, показав лучшие результаты в своих заездах. В полуфинале украинки также заняли первые два места, а Лузан установила лучшее время в истории дисциплины, преодолев дистанцию за 43,75 секунды.

В финале украинская спортсменка переписала историческое достижение. Лузан выиграла заезд с результатом 43,23 секунды, улучшив мировой рекорд на 0,89 секунды.

Предыдущее лучшее время принадлежало канадке Кэти Винсент, которая 10 августа 2024 года в финальном заезде на Олимпийских играх в Париже завоевала золотую медаль, опередив американку Невин Харрисон всего на 0.01 секунды.

Второе место заняла представительница Кубы Ярислейдис Сирило с результатом 44,19 секунды. Федорив взяла "бронзу", уступив победительнице 1,12 секунды.

Для Украины это уже вторая золотая медаль на этапе Кубка мира в Сегеде. Ранее Лузан вместе с Анастасией Рыбачок выиграла финал каноэ-двоек на олимпийской дистанции 500 метров.

