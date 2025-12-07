Украина с мировым рекордом взяла первую и единственную медаль на чемпионате Европы по плаванию. Видео

18-летний одессит Никита Шеремет принес Украине первую награду на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в словенском Краньской Горе. В заключительный день турнира в финале 50 метров вольным стилем украинец установил два рекорда и завоевал "серебро".

Видео дня

Перед стартом Никита числился обладателем мирового юниорского достижения на этой дистанции: накануне в эстафете юный пловец проплыл дистанцию 20.84 и тем самым побил национальное и молодежное мировое достижения.

На финише Шеремет одновременно коснулся борта с французом Максимом Груссе, зафиксировав на табло 20.81. Для украинца это значит новый мировой юниорский рекорд, европейский юниорский рекорд и обновленный национальный рекорд.

Интересно, что Шеремет тренируется в США и выступает за Университет Луисвилла в системе NCAA. Текущий же результат 20.81 сделал украинца абсолютным лидером в истории отечественного спринта, обойдя Андрея Говорова (20.96), Владислава Бухова (21.13) и других рекордсменов прошлых лет.

Украина не поднималась на подиум в мужском "пятидесятиметровом" спринте на короткой воде с 2013 года, когда Андрей Говоров взял "бронзу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!