Украина последней попыткой завоевала 'золото' чемпионата Европы по прыжкам в воду. Видео

Сборная Украины в составе Софии Лыскун, Ксении Байло, Кирилла Болюха и Алексея Середы стала победителем смешанных командных соревнований на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталье. В напряжённой борьбе украинцы сумели обойти главных конкурентов из Германии и Италии, завоевав "золото" с результатом 407,20 балла.

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Команды из семи стран выполняли индивидуальные и синхронные прыжки с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки. Уже после первого раунда Украина захватила лидерство, но по ходу соревнований преимущество над соперниками таяло.

Перед последним раундом украинцы шли вторыми, уступая Германии 1,4 балла. Однако заключительный прыжок Байло и Болюха оказался успешным и принес команде 76,80 балла. Немецкие спортсмены ответили неудачной попыткой, что обеспечило Украине первое место и титул чемпионов Европы.

Это уже третья медаль подряд для Украины в этом виде программы: ранее было "золото" в 2023 году и "серебро" в 2024-м. Следующий соревновательный день пройдёт 23 мая — на старт выйдут женщины на 1-метровом трамплине.

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