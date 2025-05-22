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Украина последней попыткой завоевала "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Украина последней попыткой завоевала 'золото' чемпионата Европы по прыжкам в воду. Видео

Сборная Украины в составе Софии Лыскун, Ксении Байло, Кирилла Болюха и Алексея Середы стала победителем смешанных командных соревнований на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталье. В напряжённой борьбе украинцы сумели обойти главных конкурентов из Германии и Италии, завоевав "золото" с результатом 407,20 балла.

Видео дня

Команды из семи стран выполняли индивидуальные и синхронные прыжки с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки. Уже после первого раунда Украина захватила лидерство, но по ходу соревнований преимущество над соперниками таяло.

Украина последней попыткой завоевала "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду. Видео

Перед последним раундом украинцы шли вторыми, уступая Германии 1,4 балла. Однако заключительный прыжок Байло и Болюха оказался успешным и принес команде 76,80 балла. Немецкие спортсмены ответили неудачной попыткой, что обеспечило Украине первое место и титул чемпионов Европы.

Это уже третья медаль подряд для Украины в этом виде программы: ранее было "золото" в 2023 году и "серебро" в 2024-м. Следующий соревновательный день пройдёт 23 мая — на старт выйдут женщины на 1-метровом трамплине.

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