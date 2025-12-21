Украина завоевала 'серебро' в женской эстафете Кубка IBU по биатлону

Сборная Украины по биатлону заняла второе место в женской эстафете на этапе юниорского Кубка IBU в итальянском Мартеле. Команда долгое время шла в лидерах гонки, но решающими стали штрафные круги на заключительном этапе.

Гонку для Украины под четвертым стартовым номером начала Татьяна Тарасюк. После двух огневых рубежей, пройденных без промахов, она вывела команду на первое место и сохранила лидерство перед передачей эстафеты.

На втором этапе Виктория Хвостенко использовала по два дополнительных патрона на каждой стрельбе. Несмотря на это, ей удалось удерживаться среди лидеров, однако после второго рубежа вперед вышла сборная Словении.

Третьей за Украину бежала Ксения Приходько. Благодаря точной стрельбе она сократила отставание до 0,8 секунды, а после второго "чистого" огневого рубежа вернула украинскую команду на первую позицию.

Заключительный этап проводила Валерия Шейгас. После первой стрельбы она сохранила лидерство, однако на последнем рубеже использовала три дополнительных патрона, не закрыла две мишени и отправилась на штрафные круги.

В итоге сборная Украины финишировала второй, уступив победительницам из Германии 55,1 секунды и завоевав "серебро". Третье место заняла команда Франции.

Этап юниорского Кубка IBU в Мартеле продолжится мужской эстафетой, старт которой запланирован на 15:00 по киевскому времени.

