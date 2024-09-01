Украина завоевала первое 'золото' Паралимпийских игр-2024 в легкой атлетике

Украина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2024 и первую в легкой атлетике. Оксана Зубковская стала чемпионкой по прыжкам в длину в классе T12 (спортсмены с плохим зрением и слепые, которые бегут по дорожке в сопровождении поводырей).

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Победу нашей соотечественнице принесла пятая попытка, в результате которой Оксана прыгнула на 5.78. От обладательницы второго места ее отделили 38 сантиметров.

43-летняя уроженка Черниговщины в пятый раз подряд стала чемпионкой Паралимпиад. Ее медаль – 21-я для Украины на Играх в Париже (🥇2 + 🥈10 + 🥉9).

Как сообщал OBOZ.UA, 3 года назад Зубковская первенствовала в секторе для прыжков в длину на Параиграх в Токио. Украинка не оставила ни единого шанса соперницам, показав результат в 5,54 метра. Ближайшая конкурентка Оксаны – испанка Сара Мартинес – прыгнула на 16 сантиметров ближе.

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