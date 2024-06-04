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Украина забила гол на последней секунде и фантастически спаслась от поражения в квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 среди женщин

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Украина забила гол на последней секунде и фантастически спаслась от поражения в квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 среди женщин

Женская сборная Украины по футболу добыла драматичную ничью в 4-м туре квалификации чемпионата Европы. В польском городе Гродзиск-Велькопольский подопечные Владимира Пятенко ушли от поражения в матче против Уэльса (2:2).

Украинки первыми повели в счете после эффектной комбинации на 34-й минуте, которую замкнула Калинина. Победный счет держался до 77-й минуте, когда валийские футболистки смогли перевернуть игру. Сначала Бартон заработала и сама реализовала пенальти, а затем Фишлок удался невероятный удар с дальней дистанции.

Фантастическая развязка наступила на последней секунде 7-й добавленной минуты, когда центральный защитник Дарина Апанащенко пробежала по флангу все поле и смогла вырезать идеальный пас на Николь Козлову.

Нападающая "Ворсклы", которая вышла на замену лишь 10 минут назад, головой под перекладину не оставила шансов голкиперу.

Украина забила гол на последней секунде и фантастически спаслась от поражения в квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 среди женщин

После этой ничьей Украина занимает третью строчку с 5 баллами. Лидирует Хорватия (9). Уэльс второй (8). Свой следующий матч "желто-синие" проведут 12 июля против аутсайдера Косово.

Украина забила гол на последней секунде и фантастически спаслась от поражения в квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 среди женщин

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