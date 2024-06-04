Украина забила гол на последней секунде и фантастически спаслась от поражения в квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 среди женщин

Женская сборная Украины по футболу добыла драматичную ничью в 4-м туре квалификации чемпионата Европы. В польском городе Гродзиск-Велькопольский подопечные Владимира Пятенко ушли от поражения в матче против Уэльса (2:2).

Украинки первыми повели в счете после эффектной комбинации на 34-й минуте, которую замкнула Калинина. Победный счет держался до 77-й минуте, когда валийские футболистки смогли перевернуть игру. Сначала Бартон заработала и сама реализовала пенальти, а затем Фишлок удался невероятный удар с дальней дистанции.

Фантастическая развязка наступила на последней секунде 7-й добавленной минуты, когда центральный защитник Дарина Апанащенко пробежала по флангу все поле и смогла вырезать идеальный пас на Николь Козлову.

Нападающая "Ворсклы", которая вышла на замену лишь 10 минут назад, головой под перекладину не оставила шансов голкиперу.

После этой ничьей Украина занимает третью строчку с 5 баллами. Лидирует Хорватия (9). Уэльс второй (8). Свой следующий матч "желто-синие" проведут 12 июля против аутсайдера Косово.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!