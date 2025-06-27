Украина выиграла матч-триллер у 6-й команды мира в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная Украины по волейболу добыла четвертую победу в первом в своей истории розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" под руководством тренера Рауля Лосано в волевом стиле праздновали успех в противостоянии с шестой командой мирового рейтинга Японией – 3:2 (24-26, 25-17, 25-18, 22-25, 15-13).

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Поединок получился очень интересным. В первом сете азиаты долго вели в счете, но украинцы сумели сравнять и судьба партии решалась на тай-брейке, который наши соперники оставили за собой.

А вот после перерыва украинцы просто невероятно добавили в качестве подачи и результативности своего блока. Особенно выделялся доигровщик Илья Ковалев, который поймал невероятный кураж. Все это помогло подопечным Лосано практически уничтожить японцев со счетом 25:17.

Доминация нашей сборной продолжилась и в третьем сете. В нем наконец-то разыгрался диагональный Василий Тупчий. Благодаря его мощным ударам, а также перфомансу капитана Юрия Семенюка украинцы взяли партию 25:18.

Четвертая партия вышла более конкурентной. Украинцы имели преимущество "+4", однако Япония сумела сравнять. После этого на паркете начались настоящие нервы, а затем азиаты вырвали концовку и спасли матч.

Тай-брейк начался с рывка соперников украинцев 3:0, но наши волейболисты совершили камбэк. При счете 13:13 "сине-желтые" сумели заработать матч-поинт. Последний розыгрыш выдался невероятно зрелищным, когда соперники поочередно блокировали атаки друг друга, но решающий удар нанес Семенюк.

Благодаря этому успеху команда Лосана набрала два очка и поднялась в топ-4 турнирной таблицы Лиги наций. Следующую встречу наша сборная сыграет с Болгарией 29 июня. Начало игры – 19:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, который в нынешнем году заявил о завершении карьеры в сборной страны, не исключил смены гражданства.

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