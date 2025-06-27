Мужская сборная Украины по гандболу все-таки вышла в финальную часть Евро-2026, в котором награды разыграют сборные 24 стран.

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Несмотря на два поражения в играх со сборными Фарерских островов и Нидерландов с одинаковым счетом 27:35, мы в своей отборочной группе B заняли третье место. Соперники, которым мы уступили, набрав 9 очков (Фареры) и 8 баллов (Нидерланды), напрямую вышли в финальную группу.

Сборная Украины, имея в активе 4 очка, финишировала третьей. Согласно регламенту, четыре сборные, которые в восьми отборочных группах окажутся третьими с лучшими показателями, также выходили в финальный турнир. При подсчете учитывалось количество очков, набранных в играх только с тремя первыми командами в группе. По 2 очка было в активе гандболистов сборных Румынии, Италии, Швейцарии, Литвы, Греции и Украины. Фортуна улыбнулась нашей сборной. Благодаря разнице мячей "-14" она опередила команды Литвы (-21) и Греции (-23). В рейтинге третьих мест мы заняли "пропускное" четвертое место, которое дало нам право выхода в финальную часть Евро-2026. Добавим, что украинец Дмитрий Артеменко забросил в ворота соперника 48 мячей и стал вторым бомбардиром среди участников всех групп.

Три страны, четыре города

Гандбольный чемпионат Европы стартует 15 января 2026 года, финиширует 1 февраля. Игры пройдут во дворцах спорта четырех городов трех разных стран – Берума (Норвегия), Хернинга (Дания), Кристианстада и Мальме (оба – Швеция).

Вот они, 24 сборные-участницы Евро-2026. Без отборочных матчей в финальную часть вышли организаторы чемпионата – сборные Дании, Швеции и Норвегии. Команда Франции попала туда как действующий чемпион. Их соперниками будут гандболисты сборных Словении, Венгрии, Исландии, Испании, Хорватии, Фарерских островов, Германии, Португалии, Северной Македонии, Черногории, Грузии, Сербии, Чехии, Нидерландов, Австрии, Польши, Румынии, Италии, Швейцарии и Украины.

Евро 2026 - восьмой в истории мужской сборной нашей страны. На Евро Украина возвращается впервые после 2022 года, когда наша команда показала пока свой лучший результат – 11-е место. Хочется украинским поклонникам гандбола надеяться на улучшение этого результата.

Правда, жребий оказался не очень благосклонным к нашей сборной. В соперники по группе С "желто-синие" получили действующего чемпиона французов, одних из хозяев чемпионата Европы норвежцев, а также крепкую команду Чехии. Свой первый поединок украинцы проведут 15 января против норвежцев.