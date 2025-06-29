Украина выиграла Золотую Евролигу по волейболу. Видео

Женская сборная Украины по волейболу обыграла Венгрию и стала победительницей Золотой Евролиги-2025. Финальный поединок на "Катена Арене" в шведском Энгельхольме завершился со счетом 3:1 (25:16, 23:26, 25:16, 25:17)

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Первый сет прошёл под полным контролем украинок – они быстро ушли вперёд и не позволили соперницам приблизиться, выиграв 25:16. Во втором сете борьба была гораздо плотнее: команды шли почти равными, но концовку сильнее провела Украина – 25:23.

В третьей партии венгерки сумели перехватить инициативу, а у украинской сборной возникли трудности в атаке и приёме – в итоге проигрыш 15:25.

Четвёртый сет вновь прошёл с явным преимуществом Украины – команда быстро создала комфортный отрыв и довела дело до уверенной победы 25:17.

Кроме престижа и рейтинговых очков женская сборная Украины за победу заработала 100 000 евро призовых.

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