Бывший министр спорта России Павел Колобков отметился мерзкой реакцией на критику Украинской ассоциацией футбола (УАФ) товарищеского матча между сборными РФ и Иордании. Олимпийский чемпион по фехтованию выразил циничное мнение о том, что наши соотечественники "всем осточертели".

Об этом Колобков заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина потребовал от международных федераций не обращать внимание на поведение украинцев, которые продолжают противостоять российской агрессии и бороться за свое существование.

"Украина уже всем надоела в спортивном мире, в международных спортивных структурах. Я лично слышал это много раз. Своими постоянными жалобами и претензиями Украина не дает нормально работать международным федерациям. Они все время используют спорт как способ демонстрации своих политических заявлений. Всем это уже осточертело. В какой-то момент чаша переполнится, и международные федерации начнут игнорировать их и откровенно посылать куда подальше", – сказал Колобков.

Ранее этот россиянин нелепо высказался о выступлении спортсменов из РФ в так называемом нейтральном статусе, отметив, что "украинцы психуют и истерят".

Как сообщал OBOZ.UA, нынешний министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев прогнулся перед "единственным президентом" Владимиром Путиным и стал посмешищем в сети.

