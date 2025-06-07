Украина впервые попала на волейбольную Лигу наций: как этот турнир может стать историческим

Сборная Украины по волейболу уже на следующей неделе начнет выступления в своей первой Лиге наций. Попадание на этот турнир стало настоящим праздником, но придется бороться против сразу 12 команд. Чем уникален турнир и как готовится команда? Рассказывает OBOZ.UA.

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Волейбольная Лига наций: история и правила

Лига наций - самый престижный ежегодный коммерческий турнир среди сборных в этом виде спорта. Соревнования будут проходить в несколько пулов, пока 18 команд не сыграют против 12 различных соперников. Начнутся они 11-го июня и продлятся до середины июля - 4 игры за 4 дня для каждой сборной, затем перерыв до следующего тура. Все будут расположены в одной таблице, 8 лучших попадут в этап плей-офф, где будут соревноваться за право сыграть в финале.

Сам турнир относительно молодой, ему ещё нет и 10 лет. О его создании Международная федерация волейбола объявила осенью 2017-го, на 70-ю годовщину своего существования. Ранее для волейбольных сборных проводили мужскую Мировую лигу и женский Мировой Гран-при, но оба турнира себя изжили. Первые игры были проведены в 2018-м году, тогда выиграли мужская сборная россии и женская сборная США. На сегодня Лигу наций выигрывали 4 сборные: дважды французы и россияне (с 2022-го года их выбросили из соревнований), по одному разу - Польша и Бразилия. Штаты в лидерах по серебру, трижды останавливались в шаге от желанной медали победителей.

Украина впервые попала на эти соревнования

Выход на ЛН-25 это настоящая удача; совпали сразу несколько факторов. Перед стартом отбора на нынешний турнир, МФВ расширила количество участников до 18-ти. Также помогла победа в Золотой Евролиге-24, так мы закрепили преимущество в рейтинге сборных над Бельгией в более чем 20 очков. По правилам, в Лигу наций квалифицировалась лучшая команда среди тех, кто еще не попал на турнир. Это была именно Украина.

Желто-синие победно идут к дебюту

Украинская сборная в последние 5 лет набрала силы. Мы стабильно участвуем в Чемпионатах Европы. На мировой арене жёлто-синие тоже сильны: были там в 2022-м и смогли попасть на ЧМ-25. А в Евролигу заскочили на постоянной основе еще с 2017-го. В активе наших волейболистов 2 золота и 2 серебра Евролиги, а также бронза Кубка претендентов.

Интересна и фигура тренера: руководит Рауль Лосано. 68-летний аргентинский специалист возглавил команду в прошлом году и сразу выиграл трофей. У него были отдельные проблемы, когда 8 ведущих волейболистов оформили отказ от выступлений за нашу сборную, но удалось построить крепкий коллектив. Прямо перед соревнованиями Украина провела товарищеский турнир - мужская сборная выиграла Silesia Cup. Несмотря на сухое поражение Германии, мы смогли выдать фантастический камбэк с Польшей (лучшей командой мира по рейтингу), а в последнем туре - выиграть Болгарию 3:1. Коуч говорит, что такое выступление придаст уверенности и Украине будет достаточно желания и сил перед важным турниром.

Кто в заявке?

Список игроков обнародовали в мае - пока он расширенный. Окончательная заявка будет перед началом самих игр. На Лигу наций вызвали 26 игроков. Среди них - сразу 10 победителей чемпионата Украины с командой "Эпицентр-Подоляне". Еще 10 на финал сезона играли в иностранных чемпионатах:

Пасующие: Виталий Щитков, Сергей Евстратов, Дмитрий Долгополов, Юрий Синица;

Диагональные: Даниил Урывкин, Дмитрий Шаповал, Владимир Тевкун, Максим Тонконог, Василий Тупчий;

Либеро: Ярослав Пампушко, Александр Бойко;

Центральные блокирующие: Максим Дрозд, Юрий Семенюк, Николай Куц, Александр Коваль, Андрей Челеняк, Руслан Черватюк, Валерий Тодуа, Дмитрий Теременко;

Доигровщики: Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк, Александр Наложный, Дмитрий Янчук, Никита Лубан, Эдуард Штерик, Илья Ковалёв.

Но за последние недели уже стало известно, что не сыграет Дрозд - он не успел восстановиться от травмы в конце сезона. Также отсутствует Олег Плотницкий - весной он заявил, что завершает выступления за главную команду. По остальным волейболистам проблем пока нет.

Соперников будет аж 12

Схема похожа на Этап лиги в Лиге чемпионов. Команды сыграют не со всеми, а только с определенными командами и дальше выстраиваются в одной таблице, где только 8 первых выходят в четвертьфиналы для плей-офф. Украина имеет неплохие шансы зацепиться за эту восьмерку, но сначала надо лучше понять наших будущих соперников.

Среди 12 команд выделим самых главных. Мы сыграем против действующих чемпионов мира Италии (5-е место мирового рейтинга). Ниже можете посмотреть хайлайты их игры против Ирана. Также в расписании прошлогодние финалисты Лиги наций - Франция (2) и Япония (6). Из топа по миру еще будут Словения (4), Бразилия (7), Сербия (10). А вот первая игра ЛН будет против уже упомянутых американцев (3), которые снова охотятся на медали.

Что интересно, игровые арены разбросаны по всему миру: например, в первом же туре сборные в трех группах сыграют в Квебеке, Сиане и Рио. Украина со своими первыми 4 оппонентами будет играть именно в Бразилии. В конце июня желто-синих ждет выезд в болгарский Бургас, а в июле будем выступать в Любляне. География максимально широкая, потому что игры одного тура проходят и в Европе, и на других континентах.

Когда будут игры?

Все матчи Украина проведет в одном городе, определенном для каждого тура. Причем, запланированы они на разное время, независимо от часового пояса. В отдельных случаях, между встречами будет перерыв менее суток.

1-й тур (Рио-де-Жанейро):

11.06, 20:00 Украина - США

13.06, 23:30 Украина - Куба

14.06, 16:00 Украина - Бразилия

15.06, 19:30 Украина - Иран

2-й тур (Бургас):

25.06, 12:30 Украина - Франция

26.06, 18:30 Турция - Украина

27.06, 15:00 Украина - Япония

29.06, 19:00 Болгария - Украина

3-й тур (Любляна):

16.07, 14:00 Украина - Нидерланды

17.07, 17:30 Украина - Италия

18.07, 17:30 Украина - Сербия

20.07, 14:00 Украина - Канада