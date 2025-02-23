'Мы не враги, жизнь должна продолжаться'. В УЕФА встали на защиту России

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ждет с нетерпением возвращения юношеских сборных России на международные турниры. В сентябре минувшего года УЕФА заявил о включении российских сборных в отборочные турниры к чемпионатам Европы среди юношей. После этого сразу 12 ассоциации объявили бойкот командам из РФ, вынудив УЕФА отменить свое решение.

Видео дня

"Почему не удалось вернуть Россию U-17? Хороший вопрос. Во-первых, эти дети не участвуют в выборах, они не поддерживают никакую власть, потому что являются несовершеннолетними. Но что еще важнее – сейчас их, без сомнения, воспитывают в духе ненависти и страха перед детьми из других частей Европы. В тот момент, когда российский ребенок, скажем, приехал бы в Словению и был бы там тепло принят словенским ребенком, он бы понял, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться", – заявил глава УЕФА в интервью delo.si.

По мнению Чеферина его инициативу жестко атаковали представители мейнстримной политики, особенно левые.

"Один из президентов национальных федераций даже был вынужден уйти в отставку. СМИ начали нападать на УЕФА, и все отступили, заявив: "Мы бы поддержали эту идею, но правительства не позволят". По сути, детям просто не дали возможность общаться. Политика, прикрываясь красивыми словами, на самом деле порождает ненависть и нетерпимость. Те, кто громче всех выступает против расизма, сами являются главными расистами. Те, кто громче всех заявляет о недопустимости дискриминации, но при этом не позволяют никому высказать иную точку зрения, на самом деле вредят дискриминируемым больше всего", – подытожил словенец.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Греции инициировали вопрос возвращения российских молодежных команд в турниры УЕФА. На это жестко отреагировал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!