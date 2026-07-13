Украина – в истории ЧМ-2026! Какое удивительное достижение удалось нашей сборной даже без выхода на турнир

Попасть в историю чемпионата мира – желанно. Записать на себя какой-то рекорд – бесценно. Для сборных это еще более желанное достижение, чем для отдельных игроков, ведь в командах все оценивается совсем по-другому. Вот и наша Украина попала в такой список даже без выхода на ЧМ. Что это за достижение и при чём здесь Италия? Рассказывает OBOZ.UA.

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Украина – среди самых дорогих команд, не прошедших на ЧМ-26

На фоне интриг и выступлений явных аутсайдеров на Мундиале кажется, что Украина могла бы показать больше. Те же Кабо-Верде, Кюрасао, ЮАР или Парагвай прошли очень далеко или запомнились интересной игрой на уровне группы и не стали легкой добычей для других. На расширенном ЧМ много команд, которые попали сюда по стечению обстоятельств, и среди них могли бы быть желто-синие. Но, к сожалению, мы в лидерах антирейтинга.

Transfermarkt оценивает нашу команду в 247 миллионов евро – и это пятый показатель среди всех команд мира, не попавших на ЧМ-26. Имея в своём составе чуть ли не каждого второго "легионера" с опытом, команда должна была бы опираться на различные подходы из топовых европейских турниров. Но на самом деле у украинской сборной нет опыта побед даже на индивидуальном уровне у игроков – наша основная команда в этом сезоне почти не выигрывала на клубном уровне. Поэтому неудивительно, что, выбирая из более чем 30 футболистов, ни Ребров, ни теперь Мальдер не знают, на кого именно можно опираться и кто привнесет в лагерь сборной чемпионский настрой и опыт. И все же мы только пятая команда в этом списке. Кто ещё больше неудачник на финансовом рынке футбольной Европы?

Выше нас – команда, не участвовавшая в ЧМ

С 1998 года Грузия не прекращает попыток пройти на Чемпионат мира, но ни разу там не была. Ближе всего к выходу команда была в 2002 году, когда отстала от квалификационной зоны всего на 6 очков (при пяти командах); во всех остальных отборах они оставались далеко позади. Сейчас грузины оцениваются в 261 млн евро, но нужно понимать, что 60 % этой оценки приходится на долю Кварацхелии. Поэтому одной страсти к игре и таланта Хвичи оказалось недостаточно. Сильная отборочная группа, в которой были Испания и Турция, не оставила им ни единого шанса. Одержать удалось только 3 очка в Болгарии, а фавориты группы ушли далеко вперед. Вот и получается, что команда вообще без ЧМ оценивается выше, чем Украина.

Греция: поздний рывок не помог

На третьем месте антирейтинга – Греция. Они трижды участвовали в чемпионатах мира, в последний раз в 2014 году. Бразилия тогда стала для них настоящим успехом, ведь удалось выйти в 1/8 финала, а перед этим была драматическая победа над Кот-д'Ивуаром. Вы наверняка помните с того турнира Коста-Рику – именно она и выбила греков из турнира. И с тех пор команде откровенно не везет. Несмотря на то, что сегодняшняя сборная оценивается в 275 млн евро, она состоит из равноценных футболистов. Выделяются разве что Павлидис, Цолис и Дувикас, все остальные едва набрали десяток миллионов своей стоимости. В отборе на ЧМ-26 им удалось найти нужную идею в конце отборочного цикла, но этого Греции оказалось недостаточно, чтобы закрепиться на втором месте в группе.

Италия в третий раз не попала на ЧМ. Но это не самый дорогостоящий провал

Об Италии и говорить нечего: команда уже третий турнир подряд остается за пределами чемпионата мира... Выступление в отборочной группе лучше стереть из памяти, ведь Норвегия откровенно посмеялась над бывшими чемпионами, а дополнительный шанс через Лигу наций предоставила Босния, которая посмеялась еще больше. Transfermarkt оценивает состав в 319 млн евро, но кто там вообще? К Доннарумме, Эспозито и Пизилли присоединились такие молодые таланты, как Ндур, Камарда, Комуццо и Фатиканти. Средний возраст сборной – 21 год! Там банально не хватает опыта больших игр, чтобы мотивировать всех вокруг, ведь заставить сверстников бежать, если ты сам не намного старше их – это задача тренера, который пока не вывозит. Это ещё одна команда вне турнира, которой нужна перестройка.

Дания – абсолютный лидер

И вот мы подошли к самой дорогой команде, которая не участвует в ЧМ в этом году. По данным Transfermarkt, скандинавы оцениваются аж в 365 млн евро. Показательно, что 87% игроков выступают в других чемпионатах, многие из них – представители топ-клубов. Эта сборная имеет 6 выступлений на чемпионатах мира и участвовала в двух последних. После ужасного турнира в Катаре датчанам пришлось извиняться за неожиданное последнее место в группе, где они забили всего 1 гол. Но на 2026 год судьба интересно подобрала им сложного соперника в лице Шотландии, которого преодолеть так и не удалось. Имея в составе Хойлунда, Фрохольдта, Доргу, Андерсена и других, команда заняла 2-е место и, как Италия, имела ещё один шанс пройти дальше. Однако даже несмотря на разгром Северной Македонии, в финале отбора через ЛН Чехия оказалась сильнее. Так они стали самой дорогой сборной Европы, которая не смогла пробиться на главный чемпионат планеты.