Украина установила исторический рекорд мирового тенниса

Женская сборная Украины по теннису поднялась на третье место в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг после успешного выступления в квалификации. Команда впервые в истории вошла в топ-3 мирового рейтинга этих соревнований.

В апреле украинские теннисистки уверенно прошли квалификацию, обыграв сборную Польши во всех четырех матчах. Победы в одиночных встречах одержали Элина Свитолина, Марта Костюк и Александра Олейникова, а в парном разряде выиграли Надежда и Людмила Киченок.

По итогам обновленного рейтинга Украина поднялась сразу на пять позиций и с показателем 1066,25 очка занимает третье место. Это лучший результат в истории национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг.

Первое место занимает Италия с 1252,5 очка, на второй позиции находится Великобритания, у которой 1178,75 балла. Украина опережает Испанию, Чехию и США, которые расположились ниже в рейтинге.

Рост на пять позиций стал самым значительным среди всех сборных в первой десятке. При этом США и Канада потеряли по четыре позиции и не смогли пробиться в финальную часть турнира.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг 2026 года пройдет с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне. Украина сыграет на этой стадии во второй раз в своей истории.

