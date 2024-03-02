Украина стала вице-чемпионом мира по биатлону U21

Сборная Украины по биатлону завоевали серебряную медаль на юниорском чемпионате мира (ЮЧМ), который проходит в эстонском Отепя. Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Виталий Мандзын финишировали на втором месте с отставание в 56 секунд от победителей.

Перед заключительным этапом наша команда шла на третьей строчке, уступая французам и норвежцам. Исаак Фрей смог отработать на огневых рубежах точно и без ошибок, оформив победу своей сборной, а вот французский биатлонист ушел на штрафной круг.

Этим удачно воспользовался Мандзын. Наш соотечественник использовав два дополнительных патрона, ушел со стадиона Техванди вторым. На последнем круге Виталий выдержал битву с соперниками из Франции и Германии, в итоге оторвавшись от ближайшего преследователя на 10 секунд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская биатлонистка Александра Меркушина стала чемпионкой ЮЧМ. 19-летняя спортсменка завоевала золотую медаль в гонке с массовым стартом, вырвав награду на последних метрах дистанции.

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