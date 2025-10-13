Украина снова пропустит? Искусственный интеллект назвал точный счет матча с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу в понедельник, 13 октября, проведет матч четвертого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Сергея Реброва в номинально домашней встрече примут команду Азербайджана, которую не смогли обыграть в сентябре.

Поединок принимает стадион "Краковия" в польском Кракове. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Азербайджан. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Наша команда считается явным фаворитом игры. Однако искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не ждет разгромного счета. Более того, нейросеть считает, что "сине-желтым" снова не удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности.

"Украина под руководством Сергея Реброва имеет сильную атаку с игроками вроде Руслана Малиновского (автор дубля против Исландии). Азербайджан может забить на контратаке (как в первом матче), но их оборона слабая – в группе уже 23 гола за 6 матчей (средний показатель 3.83 на игру). Букмекеры дают Украине ~83% шансов на победу. Большинство аналитиков склоняются к комфортной победе Украины. Мой прогноз на матч Украина – Азербайджан в отборе на ЧМ-2026: победа Украины со счетом 3:1", – спрогнозировал ИИ.

Отметим, что накануне игры стало известно, что в ней не примет участие звездный легионер украинец Георгий Судаков, который получил травму в матче с Исландией.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины обыграла команду Исландии в отборе ЧМ-2026, забив пять мячей в гостях.

