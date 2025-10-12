Украина – Азербайджан: все подробности матча отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу в понедельник, 13 октября, проведет матч четвертого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. "Сине-желтые" под руководством Сергея Реброва сыграют в группе D с командой Азербайджана, которую они не смогли обыграть в Баку.

Видео дня

Встреча состоится в Кракове на местном муниципальном стадионе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Азербайджан. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АЗЕРБАЙДЖАН

Прямой эфир из Польши будет доступен на медиасервисе MEGOGO – канале "Megogo Футбол 1". Здесь трансляцию будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Параллельно показ поединка будет осуществляться на бесплатном канале платформы "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – АЗЕРБАЙДЖАН

Явными фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,22. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех азербайджанцев достигают уровня 13,00.

СУДЬИ НА УКРАИНА – АЗЕРБАЙДЖАН

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Австрии, которую возглавляет Себастьян Гисхамер. Помогать ему будут лайнсмены Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Роль четвертого рефери исполнит Вальтер Альтманн.

На поединке также будет задействована система видеопомощи судьям (VAR), за работой которой будет следить Мануэль Шюттенгрубер.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Ярмолюк, Очеретько – Малиновский, Гуцуляк – Ванат, Довбик

Азербайджан: Магомедалиев – Алиев, Мустафазаде, Кривоцюк, Бадалов, Джафаркулиев – Байрамов, Гусейнов, Махмудов, Ахмедзаде – Эмрели

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В сентябре украинцы упустили победу в Баку (1:1). Это быа первая официальная встреча в истории противостояния команд.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Сборная Украины после зрелищной победы над Исландией вышли на второй место в квартете с активном в четыре очка. У Азербайджана лишь один набранный пункт.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины потеряла лидера полузащиты Георгия Судакова на матч с Азербайджаном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!