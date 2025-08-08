Украина – Словакия: анонс матча отбора ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в субботу, 9 августа, проведет второй матч пре-квалификации к чемпионату мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинально домашней игре примут представителей Словакии.

Встреча состоится на паркете арены Rimi Olympic Center в столице Латвии Риге. Время начала – 17:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЛОВАКИЯ

Любители баскетбола смогут поддержать украинских баскетболистов благодаря трансляции из Латвии. Прямой эфир будет доступен на "Киевстар ТВ", который можно найти на видеосервисе Megogo. Также игру можно посмотреть на YouTube-канале Международной федерации баскетбола (ФИБА).

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЛОВАКИЯ

Фаворитами встречи считаются украинцы. Ставки на победу в основные 40 минут игрового времени "сине-желтых" принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 15,50. А показатели на успех гостей достигают уровня 3,40.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Александр Ковляр, Илья Тыртышник, Егор Сушкин, Михаил Бублик, Иссуф Санон, Александр Липовый, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Вячеслав Кравцов.

Словакия: Матей Маерчак, Марош Желизняк, Милан Сабо, Алекс Крайчович, Патрик Пажицкий, Лукаш Болек, Далибор Гливак, Матей Силади, Шимон Крайочович, Матуш Маловец, Тимотей Маловец, Дэвид Абрам, Самуэль Кинсел, Томаш Павелка, Якуб Мереш.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Если мы хотим добиться успеха в этом групповом раунде, если мы хотим квалифицироваться в следующую стадию отбора, мы должны лимитировать ошибки. Мы должны убрать наши странные решения, мы должны играть с большей жаждой. Мы должны это лимитировать. Уменьшить количество потерь, уменьшить количество подборов в нападении у соперника. И возможно должны лучше сыграть в защите один в один. Думаю, с этого начинается игра в баскетбол.

Лукаш Болек, баскетболист сборной Словакии:

– Нас ждет очень сложный матч. С одной стороны, мы должны придерживаться плана, но нам нужно избегать невынужденных ошибок. Если мы сможем это сделать, мы справимся. Украина находится под давлением после поражения от Швейцарии. Мы знаем их сильные стороны. Они будут бороться за каждый подбор в атаке. Мы должны быть осторожными, чтобы не давать им второго шанса. Мы хотим победить.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды провели по одной встрече – со Швейцарией. Однако если украинцы потерпели поражение, то Словакия одержала домашнюю победу. Отметим, что в следующий этап отбора на ЧМ выходят две лучшие команды группы.

