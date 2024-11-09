Украина – Сербия: анонс и прогноз на матч отбора женского Евробаскета-2025

Женская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 10 ноября, проведет четвертый матч квалификационного турнира к чемпионату Европы 2025 года. Подопечные тренера Евгения Мурзина в номинально домашней встрече примут представительниц Сербии.

Видео дня

Поединок принимает паркет Arena Riga в столице Латвии. Смотрите на OBOZ.UA видеотрансляцию матча Украина – Сербия. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЕРБИЯ

Увидеть прямой эфир из Риги, кроме нашего сайта, можно будет на телеканалах XSPORT и "Суспильне", которые являются трансляторами матчей украинских баскетболисток.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЕРБИЯ

Явными фаворитками противостояния считаются гости. Ставки на победу сербок принимаются с коэффициентом 1,17. А показатели на успех украинок достигают уровня 4,25.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Алина Ягупова, Татьяна Юркевисус, Мириам Уро-Нилле, Виктория Балабан, Дарья Дубнюк, Евгения Путра, Вера Грималюк, Вероника Любинец, Кристина Кулеша, Наталья Цюбик, Кристина Филевич, Богдана Лапхан, Анжелика Ляшко, Анастасия Кучеренок.

Сербия: Ивон Андерсон, Йована Боричич, Анжела Дугалич, Мина Дордевич, Маша Янкович, Александра Катанич, Ивана Катанич, Марта Митрович, Йована Ногич, Ивана Рача, Невена Росич, Надия Смаилбегович, Кристина Топузович, Теодора Турудич, Саша Чаджо.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мириам Уро-Нилле, баскетболистка сборной Украины:

– Первая игра против Сербии была очень плохой для нас. Все – и тренеры и игроки – знают, что мы сыграли не так, как мы можем. Да, у Сербии опытные баскетболистки, которые играют в Евролиге и Еврокубке, но мы знаем, что все идет от каждой из нас. Как будем защищаться, таков будет и результат. Будем стараться. Это будет ключевая игра.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Сербия добыла три победы в трех матчах и лидирует в группе. Команда Украины идет на третьей позиции с одной победой.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-1997. Финальная часть

Югославия – Украина – 67:81 (41:36, 26:45)

Евробаскет-2001. Квалификация

Украина – Югославия – 83:66 (44:31, 39:35)

Югославия – Украина – 95:78 (31:21, 26:14, 20:23, 18:20)

Евробаскет-2001. Финальная часть

Югославия – Украина – 83:62 (24:17, 24:9, 13:19, 22:17)

Евробаскет-2017. Квалификация

Украина – Сербия – 78:75 (9:14, 22:2, 25:16, 22:20)

Сербия – Украина – 82:88 (20:27, 19:22, 26:20, 17:19)

Евробаскет-2025. Квалификация

Сербия – Украина – 82:40 (26:8, 23:10, 17:8, 16:14)

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