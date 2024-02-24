Украина – Португалия: анонс матча отбора Евробаскета-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 25 февраля, проведет второй матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2025. Подопечные Виталия Степановского после поражения от Словении примут на номинально домашнем паркете команду Португалии.

Встреча состоится на Arena Riga в столице Латвии. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-трансляцию матча Украина – Португалия. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Украинские любители баскетбола смогут поддержать сборную благодаря прямой трансляции на телеканале Xsport.

Также игру можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Фаворитами противостояния являются хозяева площадки. Ставки на победу украинкой сборной принимаются с коэффициентом 1,36. А показатели на успех португальцев достигают уровня 2,95..

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Виталий Зотов, Александр Мишула, Александр Ковляр, Анатолий Шундель, Илья Сидоров, Павел Крутоус, Александр Липовой, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Вячеслав Петров, Артем Пустовой, Богдан Брынюк.

Португалия: Андре Круз, Кандидо Са, Даниэль Релвао, Диогу Гамейро, Диого Вентура, Гонсалу Дельгадо, Мигель Кейроc, Нуно Са, Диого Брито, Рафаэль Лисбоа, Рикардо Монтейро, Рубен Прей, Траванте Уильямс, Владислав Войцо.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Товарищеский матч

2022 год

Украина – Португалия (26:21, 23:17, 19:18, 8:21)

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды неудачно начали квалификацию. Украинцы уступили в Копере, а португальцы на своей площадке проиграли Израилю. На континентальное первенство выходят три лучшие команды группы.

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