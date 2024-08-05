Украина на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 5 августа

На Олимпийский играх в Париже в понедельник, 5 августа, проходит очередной соревновательный день. Спортсмены разыгрывают 18 комплектов наград в семи видах спорта.

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Украинцы принимают участие в шести дисциплинах, а в двух из них будут бороться за медали – Павел Коростылев в стрельбе, Олег Верняев и Илья Ковтун в спортивной гимнастике.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЫ 5 АВГУСТА НА ОЛИМПИАДЕ-2024

10:30. Стрельба. Скорострельный пистолет 25м, финал (м) – Павел Коростылев.

11:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, предварительный раунд (ж) – София Лыскун.

11:50. Легкая атлетика. 400м с/б, утешительный раунд (ж) – Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

12:20. Легкая атлетика. 400м, утешительный раунд (м) – Александр Погорилко.

12:45. Спортивная гимнастика. Брусья, финал (м) – Илья Ковтун, Олег Верняев.

16:00. Борьба. Вольная борьба, 68кг, 1/8 финала (ж). Татьяна Сова-Рыжко – Ниша Дахия (Индия).

16:30. Гребной слалом. Экстрим-слалом, четвертьфинал (ж) – Виктория Ус.

Напомним, в Украине Олимпиада официально транслируют на платформе "Суспильне Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа украинские спортсмены взяли сразу три медали Олимпийских игр 2024 года.

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