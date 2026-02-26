Украина – Испания: анонс матча отбора на ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в пятницу, 27 февраля, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинальной домашней игре в Риге примут главного фаворита квартета испанцев.

Встреча состоится на паркете Arena Riga. Стартовое вбрасывание состоится в 15:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ИСПАНИЯ

Любители баскетбола смогут увидеть прямой эфир поединка эксклюзивно на "Суспильном" и его площадке suspilne.media. Трансляция вещателя доступна на видеосервисе Megogo и платформе "Киевстар ТВ".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ИСПАНИЯ

Явными фаворитами противостояния считаются гости. Ставки на их победу с учетом возможного овертайма принимаются с коэффициентом 1,37. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,78.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ИСПАНИЯ

Украина: Виталий Зотов, Александр Ковляр, Егор Сушкин, Михаил Бублик, Денис Лукашов, Илья Тыртышник, Александр Липовый, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев, Даниил Сипало.

Испания: Изан Альманса, Фрэнсис Алонсо, Ферран Бассас, Пеп Бускетс, Альваро Карденас, Луис Коста, Хайме Фернандес, Мигель Гонсалес, Фран Герра, Серхи Мартинес, Исаак Ногес, Пьер Ориола, Ориол Паули, Алекс Рейес, Эрик Вила, Санти Юста.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Я знаю большинство игроков из их состава и вообще испанский баскетбол не нуждается в дополнительном представлении. Испанская лига, по моему мнению, лучшая в Европе. Не знаю, как еще это подчеркнуть, но снова скажу, что мы должны быть готовы к мужскому баскетболу и активно вступать в контакт. Насколько это возможно. Я наслаждаюсь временем в сборной. За свою жизнь я тренировал сборные Украины и Латвии и эмоции, которые можно получить в национальной сборной, они особенные и их ничем заменить нельзя.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-1997. Групповой этап

Украина – Испания – 54:82 (25:45, 29:37)

Евробаскет-1999. Квалификация

Украина – Испания – 66:83 (38:36, 28:47)

Испания – Украина – 80:51 (32:34, 48:17)

Чемпионат мира-2019. Квалификация

Украина – Испания – 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)

Испания – Украина – 72:68 (20:14, 19:17, 15:17, 18:20)

Чемпионат мира-2023. Квалификация

Испания – Украина – 88:74 (22:17, 23:12, 28:17, 15:28)

Украина – Испания – 76:77 (19:20, 20:20, 21:17, 16:20)

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды выиграли два первых матча отбора у Грузии и Дании и лидируют в квартете. Три лучшие сборные по итогам двухкругового турнира выйду в следующий этап, где сформируют секстет с представителями группы В (Черногория, Греция, Португалия, Румыния). Команды из топ-3 второго раунда выйдут на мундиаль.

