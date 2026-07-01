Украина – Грузия: анонс и все подробности матч отбора на ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в четверг, 2 июля, проведет очередной матч первого этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинально домашней игре в Риге встретятся с грузинской национальной командой.

Видео дня

Игру принимает Xiaomi Arena. Смотрите на OBOZ.UA видеотрансляцию матча Украина – Грузия. Стартовое вбрасывание состоится в 18:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Кроме нашего сайта прямой эфир из столицы Латвии можно будет увидеть на канале "Суспильне Спорт". Также трансляция будет доступна на видеоплатформе "Киевстар ТВ".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Фаворитами противостояния считается украинская сборная Ставки на ее победу в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,68. Показатели же на успех гостей достигают уровня 2,05.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Украина: Александр Ковляр, Денис Лукашов, Егор Сушкин, Илья Тыртышник, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Александр Кобзистый, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Даниил Сипало, Максим Кличко, Дмитрий Скапинцев.

Грузия: Рати Андроникашвили, Георгий Очхикидзе, Лука Алавидзе, Дуда Санадзе, Сандро Санадзе, Георгий Кобахидзе, Кахабер Джинчарадзе, Александр Певадзе, Бека Бурджанадзе, Георгий Корсантия, Александр Мерквиладзе, Георгий Турдзиладзе, Вилли Исиан, Гога Битадзе.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Нам нужно играть агрессивно, сдерживать их в обороне и действовать как можно быстрее. Но при этом мы должны играть умно, ведь против обороны, которую предлагает Грузия, у нас может возникнуть много ситуаций, которые в начале первого матча в Тбилиси мы вообще не использовали. Мы изменили оборону и после этого получили преимущество. Поэтому мы должны быть быстрыми, но играть разумно.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2011. Групповой турнир

Грузия – Украина – 69:53 (10:17, 20:16, 21:11, 18:9)

Евробаскет-2017. Групповой турнир

Грузия – Украина – 81:88 (20:21, 18:30, 25:16, 18:21)

ЧМ-2023. Отбор

Грузия – Украина – 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

Украина – Грузия – 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

ЧМ-2027. Отбор

Грузия – Украина – 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Грузия и Испания уже вышли в следующий этап. Украинцам остается сделать последний шаг на пути в этому, ведь из квартета борьбу за право сыграть на мундиале получают три лучших коллектива.

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