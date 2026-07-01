УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украина – Грузия: анонс и все подробности матч отбора на ЧМ-2027 по баскетболу

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
366
Украина играет с Грузией
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Мужская сборная Украины по баскетболу в четверг, 2 июля, проведет очередной матч первого этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинально домашней игре в Риге встретятся с грузинской национальной командой.

Игру принимает Xiaomi Arena. Смотрите на OBOZ.UA видеотрансляцию матча Украина – Грузия. Стартовое вбрасывание состоится в 18:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Кроме нашего сайта прямой эфир из столицы Латвии можно будет увидеть на канале "Суспильне Спорт". Также трансляция будет доступна на видеоплатформе "Киевстар ТВ".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Фаворитами противостояния считается украинская сборная Ставки на ее победу в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,68. Показатели же на успех гостей достигают уровня 2,05.

Ростер сборной Украины.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Украина: Александр Ковляр, Денис Лукашов, Егор Сушкин, Илья Тыртышник, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Александр Кобзистый, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Даниил Сипало, Максим Кличко, Дмитрий Скапинцев.

Грузия: Рати Андроникашвили, Георгий Очхикидзе, Лука Алавидзе, Дуда Санадзе, Сандро Санадзе, Георгий Кобахидзе, Кахабер Джинчарадзе, Александр Певадзе, Бека Бурджанадзе, Георгий Корсантия, Александр Мерквиладзе, Георгий Турдзиладзе, Вилли Исиан, Гога Битадзе.

Михайлюк в игре против Анголы
Сборная Украины по баскетболу.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Нам нужно играть агрессивно, сдерживать их в обороне и действовать как можно быстрее. Но при этом мы должны играть умно, ведь против обороны, которую предлагает Грузия, у нас может возникнуть много ситуаций, которые в начале первого матча в Тбилиси мы вообще не использовали. Мы изменили оборону и после этого получили преимущество. Поэтому мы должны быть быстрыми, но играть разумно.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2011. Групповой турнир

Грузия – Украина – 69:53 (10:17, 20:16, 21:11, 18:9)

Евробаскет-2017. Групповой турнир

Грузия – Украина – 81:88 (20:21, 18:30, 25:16, 18:21)

ЧМ-2023. Отбор

Грузия – Украина – 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

Украина – Грузия – 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

ЧМ-2027. Отбор

Грузия – Украина – 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Турнирная таблица.

Грузия и Испания уже вышли в следующий этап. Украинцам остается сделать последний шаг на пути в этому, ведь из квартета борьбу за право сыграть на мундиале получают три лучших коллектива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Чемпионат мира по баскетболуСборная Украины по баскетболу
Редакционная политика