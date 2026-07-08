Сборная Украины по футболу пропустила гол на последних секундах и проиграла в полуфинале чемпионата Европы U19. Видео

Юношеская сборная Украины по футболу проиграла сверстникам из Германии в полуфинале чемпионата Европы U19. Украинцы открыли счет перед перерывом, однако соперник сумел отыграться еще до ухода команд в раздевалки, а на 91-й минуте забил победный гол (1:2).

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С первых минут инициативой владела сборная Германии. Немцы значительно чаще контролировали мяч и регулярно создавали давление на половине поля украинской команды. К середине первого тайма показатель владения составлял 72% в пользу Германии.

Несмотря на территориальное преимущество соперника, оборона Украины действовала организованно. Несколько опасных моментов удалось нейтрализовать защитникам и вратарю Назару Домчаку. На 34-й минуте голкипер спас команду после удара Монтрелла Калбрита под перекладину.

Украина сумела воспользоваться одной из своих немногочисленных возможностей на 43-й минуте. Никита Калюжный выполнил передачу в штрафную, а Виталий Глют оказался первым на мяче и с близкого расстояния отправил его в сетку ворот, выведя свою команду вперед.

Однако удержать преимущество до перерыва не удалось. Уже в компенсированное к первому тайму время Борис Мамузах Лум отдал передачу на Отто Штанге, который точным ударом в нижний угол восстановил равновесие, установив счет 1:1.

После перерыва Германия продолжила атаковать и создавать моменты. На 57-й минуте Штанге вышел один на один с Назаром Домчаком, но украинский вратарь вновь выручил команду. К этому моменту статистика ударов была 12:2 в пользу немецкой сборной.

Украина отвечала преимущественно стандартными положениями. На 52-й минуте Дмитрий Богданов после подачи углового пробил головой выше ворот. В остальном защита украинской команды успешно сдерживала давление соперника.

Развязка наступила на последних секундах. Отто Стендж сделал скидку головой после навеса со штрафного, и Франсис Оньека поразил ворота –1:2.

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