Украина добыла вторую победу на чемпионате мира по хоккею. Видео

Сборная Украины по хоккею разгромила Нидерланды во втором туре чемпионата мира в дивизионе IB (третий по силе хоккейный дивизион). Встреча в литовском Вильнюсе завершился со счетом 4:0.

Как и в стартовой игре с Эстонией, украинцы продемонстрировали впечатляющую разницу в классе, что в итоге и вылилось в четыре безответных шайбы.

В первом периоде отметились Филип Пангелов-Юлдашев, который реализовал большинство и Игорь Мережко.

Виктор Захаров в третьей двадцатиминутке сделал счет разгромным, а точку в поединке поставил Александр Пересунько.

Отметим, что накануне подопечные Дмитрия Христича забили 8 безответных голов Эстонии.

По регламенту для повышения в классе (дивизион IA) нашей команде необходимо победить в группе, где выступают Эстония, Литва, Китай, Испания и Нидерланды.

Свой следующий поединок "желто-синие" проведут 30 апреля против Китая.

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