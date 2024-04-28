Украина добыла вторую победу на чемпионате мира по хоккею. Видео
Сборная Украины по хоккею разгромила Нидерланды во втором туре чемпионата мира в дивизионе IB (третий по силе хоккейный дивизион). Встреча в литовском Вильнюсе завершился со счетом 4:0.
Как и в стартовой игре с Эстонией, украинцы продемонстрировали впечатляющую разницу в классе, что в итоге и вылилось в четыре безответных шайбы.
В первом периоде отметились Филип Пангелов-Юлдашев, который реализовал большинство и Игорь Мережко.
Виктор Захаров в третьей двадцатиминутке сделал счет разгромным, а точку в поединке поставил Александр Пересунько.
Отметим, что накануне подопечные Дмитрия Христича забили 8 безответных голов Эстонии.
По регламенту для повышения в классе (дивизион IA) нашей команде необходимо победить в группе, где выступают Эстония, Литва, Китай, Испания и Нидерланды.
Свой следующий поединок "желто-синие" проведут 30 апреля против Китая.
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