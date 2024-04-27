Украина с разгромной победы 8:0 стартовала на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею разгромила Эстонию в стартовом поединке чемпионата мира в дивизионе IB (третий по силе хоккейный дивизион). Встреча в литовском Вильнюсе завершился со счетом 8:0.

Украина удачно начала встречу, открыв счет на 12-й минуте первого периода. Отличился Александр Пересунько, который в итоге был признан игроком матча в сборной Украины.

В начале второго периода Эстонцы могли сравнять счет, то наш голкипер Богдан Дяченко не позволил сопернику реализовать выход один на один. Это стало поворотным моментом. Спустя полминуты с интервалом в 10 секунд украинцы забросили две шайбы, сняв все вопросы о победителе.

Даниил Трахт на 6-й минуте оформил разгром.

В заключительной 20-минутке Дмитрий Христич решил поберечь лидеров и сборная Украины перешла в режим экономии энергии, чтобы сберечь силы на дальнейшие игры. Все больше времени получили представители третьего и четвертого звена, но и это не помешало нашей сборной отметиться двумя голами.

Эстония – Украина 0:8 (0:1, 0:3, 0:4)

Шайбы:

11:44 Пересунько (Ратушный, Мазур) - 0:1

21:36 Садовиков (Захаров, Лялька - больш) - 0:2

21:47 Денискин (Ратушный, Фадеев) - 0:3

25:26 Трахт (Пересунько, Пангелов-Юлдашев) - 0:4

47:27 Кривошапкин (Ворона) - 0:5

52:41 Мережко (Пересунько, Толстушко) - 0:6,

54:58 Денискин (Янишевский) - 0:7,

55:55 Морозов (Садовиков) - 0:8

Вратари: Молдер – Дьяченко

По регламенту для повышения в классе (дивизион IA) нашей команде необходимо победить в группе, где выступают Эстония, Литва, Китай, Испания и Нидерланды.

Свой следующий поединок "желто-синие" проведут 28 апреля против Нидерландов.

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