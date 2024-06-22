Сборная Украины драматично проиграла в финале чемпионата Европы по фехтованию на шпагах

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала серебрянную медаль чемпионата Европы, который проходил в Базеле. Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (запасная) проиграли в финале команде Франции 44:45.

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Ольга Харлан не смогла создать задел для сборной Украины, проиграв стартовый этап 3:5

Елена Кравацкая устроила просто разгром Саре Нутча, совершив рывок 4:0, однако затем француженка подтянулась в счете, сохранив все тот же разрыв в 2 пункта. Алина Комащук провела равный этап с Сессилией Бердер.

Елена Кравацкая заметно превосходила своих оппоненток и вновь быстро повела в счете 4:0, но Манон Апити Брюне вернула лидерство своей команды.

Харлан серьезно взялась сокращать разрыв, все больше приближаясь соперницам, и в какой то момент отставание стало минимальным, но затем французская сборная взяла свое, восстановив гандикап в 3 пункта.

Алина Комащук совершила рывок 6:0 и на 6-м этапе впервые вывела "желто-синих" вперед. Сара Нутча вначале ничего не могла противопоставить нашей соотечественнице. В итоге этап завершился со счетом 30:28, а Алина выиграла 8:3.

Кравацкая продолжила держать превосходство украинских саблисток. Комащук, выступавшая предпоследней, к сожалению не смогла упрочить лидерство и в итоге последний этап начался при счете 40:39.

Харлан повела в счете, имела два матчбола, но не смогла их реализовать, проиграв в итоге 44:45.

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