Украина борется за исторический результат. Чего ждать на решающей неделе волейбольной Лиги наций

Украина продолжает выступления в дебютной волейбольной Лиге наций - и претендует на выход в следующий этап. Мы можем побороться за золото турнира, следует только выиграть последний этап группы из 4-х матчей. На кого надеется команда? Что говорит тренер Лосано? С кем будем играть? OBOZ.UA анонсирует важнейшие игры ЛН, которые могут привести желто-синих к первому большому успеху.

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Как прошли первые 2 тура?

В первый же матч Украина стартовала так, что удивила даже Всемирную федерацию волейбола: мы разбили США всухую, 3:0. Это добавило аж 17 очков в мировой рейтинг и мы начали подъем в десятку лучших команд мира. После еще одной победы над Кубой, был тяжелый период - 3 подряд поражения (Бразилия, Иран, Франция). Но дальше украинцы собрались и взяли еще побед над Турцией и Болгарией.

Фантастическим и наиболее драматичным на сегодня был матч против Японии - одной из лучших волейбольных команд мира. Лидерство соперника 0:1 желто-синие камбеком превратили в преимущество 2:1. Затем японцы отыгрались и поединок перешел в 5-й сет. Напряженная борьба шла буквально до последних подач - украинская команда Лосано выиграла 15:13 и забрала общую победу 3:2.

Как выступают наши волейболисты?

Среди топовых игроков по очкам сразу 3 украинца: Ковалев набрал 124 очка, Тупчий - 120, а Янчук - 117. Все трое также входят в топ-10 среди игроков турнира по вкладу в атаку. Среди сеттеров Щитков - 7-й на соревнованиях. В защите лучший Бойко, у которого 58 дигов. Очевидное доминирование за Юрием Семенюком: у него 27 блоков, это 3 с половиной за матч, больше нет ни у одного из игроков турнира! Также у него 33 подбора за весь этап - еще один лучший показатель среди всех участников Лиги наций.

Победа в первом сете для нас вовсе не означает выигрыш всего матча, 50% успешности. Да и в целом тенденция такова, что борьба продолжается на полную - 4 из 8 матчей мы провели в 5 сетов. Но следует понимать, что украинская команда на ЛН играет под руководством опытного тренера. В июне он говорил, что победа на Silesia Cup придаст уверенности - так и произошло, играем достаточно красиво. Каждый из волейболистов приложил руку к улучшению навыков и исправлению технических недостатков. И теперь это реализуется на площадке.

Украина зафиксировалась в зоне плей-офф

После 8 матчей, желто-синие взяли 15 очков. Отставание от лидера составляет 5 очков, будет трудно надеяться на выигрыш в группе. Тогда как отрыв от зоны непопадания в четвертьфиналы маловат, надо выкладываться на максимум в последних 4 играх.

Остается всего 4 игры

Заключительную игровую неделю Украина будет играть в Любляне, все игры номинально домашние. Нашими соперниками будут Нидерланды, Италия, Сербия и Канада. Положение очень сложное: Италия наш сосед по таблице и борется за плей-офф, а вот Сербия и Нидерланды запарковались в самом подвале и им каждое очко на вес золота. Украина защищена от вылета - покидает элитную таблицу только последняя из 18-ти команд - но стать этим аутсайдером не хочет никто. Только канадцам почти ничего не надо, только престиж. Но, как видим из таблицы выше, зона плей-офф не такая уж растянутая и сеты будут требовать концентрации.

Что касается рейтинга, то Украина находится на 12-й позиции, итальянцы - третьи среди всех сборных планеты. Сербия находится сразу под нами, а Нидерланды 17-е. Тренер Рауль Лосано говорит, что эти сборные очень опасны. Но Украине достаточно выиграть всего 3 матча, чтобы остаться в зоне плей-офф:

"Я хочу верить в возможность попадания в финальную восьмерку. Это было бы вознаграждение для всех: 18-ти игроков, всего персонала, Федерации-Министерства, господина Гереги (спонсора) и семей каждого. Это не психологический ход". - Рауль Лосано, главный тренер волейбольной сборной Украины

Расписание 3-го этапа волейбольной Лиги наций

Волейбольная Лига наций играется в 3 этапа: на разных локациях проводят некие баблы по 4 игры. Украина первые матчи сыграла в Рио, еще 4 провела в Бургасе. Сегодня стартует третий этап, где команда Лосано будет соревноваться в Любляне.

16.07, 14:00 Украина — Нидерланды

17.07, 17:30 Украина — Италия

18.07, 17:30 Украина — Сербия

20.07, 14:00 Украина — Канада

Все игры покажет канал Суспільне.Спорт.