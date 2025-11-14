Украина – Болгария: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу в субботу, 15 ноября, сыграет второй матч первого группового этапа к чемпионату Европы 2027 года. Подопечные тренера Евгения Мурзина в номинально домашней игре в Риге примут представительниц Болгарии.

Смотреть на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Болгария. Стартовое вбрасывание пройдет в 18:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – БОЛГАРИЯ

Кроме нашего сайта, прямой эфир из Подгорицы будет доступен на видеосервисе "Киевстар ТВ". Также трансляция пройдет на официальном портале Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – БОЛГАРИЯ

Украина: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Анжелика Ляшко, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Елена Бойко, Кристина Кулеша, Богдана Лапхан, Ольга Алексейчик, Дарья Кононученко, Карина Панчук, Анастасия Ковтун, Евгения Путра.

Болгария: Гергана Иванова, Карина Константинова, Катрин Стоичкова, Радостина Христова, Борислава Христова, Илияна Георгиева, Янина Тодорова, Юлияна Вълчева, Валерия Алексиева, Преслава Колева, Ивана Бонева, Хаалия Хиллсман.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мириам Уро-Ниле, центровая сборной Украины:

– Надо делать акцент на трехочковых и бежать, ведь они не так быстры, как мы. Мы знаем, что у них есть два лидера – Хаалия Хиллсман и Борислава Христова. Будем больше отталкиваться от них, ведь нам нужно будет закрыть под кольцом большое и не дать разыграться маленькому. Поэтому нужно будет больше пистсчитывать от большой.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды выиграли свои стартовые матчи. Украинки на выезде одолели Черногорию, а Болгария с рекордом результативности обыграла Азербайджан в Баку.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2019. Отбор

Украина – Болгария – 94:44 (23:16, 29:9, 23:6, 19:13)

Болгария – Украина – 60:86 (15:21, 15:19, 5:24, 25:22)

