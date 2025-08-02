'Украина атакует Россию'. Знаменитый словацкий хоккеист, играющий в Ярославле, не видит 'никаких проблем' из-за войны

Словацкий хоккеист Мартин Гернат, дважды выигрывавший чемпионат Чехии в составе "Оцеларжи" из Тршинца, вызвал волну критики своим участием в КХЛ — особенно на фоне массового ухода игроков из российской лиги после начала полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это, 32-летний уроженец Кошице продолжает защищать своё решение и в недавнем подкасте "(P)opičí biznis" попытался оправдать ситуацию, принижая серьёзность происходящего.

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Гернат признал, что финансовый фактор сыграл ключевую роль. По его словам, в Ярославле он зарабатывал до 900 тысяч евро "чистыми" в год (примерно 22 миллиона крон), что втрое превышало его зарплату в Швейцарии.

"Те, кто меня критикуют, сами бы серьёзно задумались, если бы им предложили такую возможность", — добавил он.

Несмотря на более чем трёхлетнюю полномасштабную агрессию России против Украины, словацкий защитник умаляет значение войны:

"Что-то мы видим по телевизору, что-то читаем в новостях. Но на самом деле там всё совсем по-другому. За два года у нас не возникло ни одной проблемы. Разве что получал пару СМС о закрытии воздушного пространства над Москвой".

Далее Гернат пошёл ещё дальше и заявил:

"Россия нападает на Украину, но и Украина нападает на Россию — об этом в газетах не пишут. Пропаганда есть везде. Словацкие СМИ сами решают, что показывать. В России то же самое".

После двух сезонов в швейцарском "Лозанне" Гернат заявил, что почувствовал стагнацию и захотел новых вызовов. Так он и подписал контракт с "Локомотивом" из Ярославля в разгар войны.

"Я не сторонник войны. Никто не хочет, чтобы погибали невинные люди. Но это был вызов, и я его принял. Хотел доказать себе, что достоин играть в КХЛ. Это лучшая лига в Европе. Ни одна топ-команда Европы не сможет конкурировать с лидерами КХЛ", — заявил он в подкасте.

Примечательно, что его мнение идёт вразрез с заявлениями даже самих россиян. Например, бывший тренер сборной Владимир Плющев недавно критиковал уровень лиги и указывал на колоссальный разрыв между командами. А Вячеслав Фетисов и вовсе заявил, что Россия больше не является хоккейной державой.

За два сезона в "Локомотиве" Гернат выиграл серебро и золото КХЛ. Контракт на следующий сезон он пока не подписал.

Армия РФ в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

Всего в Киеве в тот день погиб 31 человек, еще 179 получили ранения различной степени тяжести.

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