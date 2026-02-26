'Уклониста' Усика пообещали 'преследовать вечно'

Непобедимый британский супертяжеловес Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) заявил, что продолжит добиваться боя с Александром Усиком (24-0, 15 КО), несмотря на отсутствие договоренности о поединке. По его словам, он намерен снова и снова возвращаться к вопросу встречи в ринге.

Уордли подчеркнул, что не считает корректным вопрос "Чувствуете, что Усик уклонился?" про то, что украинский чемпион WBC, WBA и IBF избегает боя. Фабио отметил, что слово "уклоняется", которое использовал интервьюер, является слишком сильным, поскольку подразумевает страх, и добавил: "Я не обязательно считаю это правдой".

Боксер пояснил, что украинец находится на этапе карьеры, когда "заслужил право выбирать, что ему делать, выбирать бои, денежные поединки, те, которые имеют для него наибольший финансовый смысл". При этом он признал, что решение провести другой бой его разочаровало, добавив: "Это не значит, что я не разочарован".

Уордли заявил, что намерен добиваться встречи и после ближайших поединков. Он сообщил, что будет "звонить ему и его команде" после каждого следующего боя с вопросом: "Как насчет теперь?":

"Я всегда буду его преследовать. Осталось дождаться, когда он скажет: "Ладно, давай разберемся", – подытожил непобедимый британец.

Как сообщал OBOZ.UA, WBO обязывала Усика подраться с победителем боя Уордли – Джозеф Паркер (36-4, 23 КО), который завершился сенсационной победой британца нокаутом в 11-м раунде. Наш соотечественник отказался от такого поединка.

В итоге Уордли 9 мая 2026 года подереться с Даниелем Дюбуа за титул чемпиона мира по версии WBO.

