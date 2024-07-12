УЕФА перед финалом Евро-2024 изменил важное правило

Европейский футбольный союз (УЕФА) накануне финала континентального первенства-2024 внес изменения в правила определения лучшего бомбардира чемпионата. Теперь приз "Золотая бутса" может достаться сразу нескольким игрокам, а не одному, как это было раньше.

Видео дня

Об этом информирует издание ESPN. На Евро-2016 лучшим бомбардиром единолично был назван Криштиану Роналду, который забил пять мячей – столько же, сколько и чех Патрик Шик. Однако приз отдали португальцу, объяснив это тем, что он сделал больше результативных передач.

Теперь же УЕФА отказался от подобного правила. В организации подтвердили, что "Золотую бутсу" получат все футболисты Евро-2024 с наибольшем количеством голов. Интересно, что накануне финала ЧЕ между сборными Испании и Англии сразу шесть игроков имеют в своем активе шесть голов – англичанин Гарри Кейн, испанец Дани Ольмо, грузин Жорж Микаутадзе, нидерландец Коди Гакпо, словак Иван Шранц и немец Джамал Мусиала.

При этом по два точных удара нанесли два участника будущего финала – британец Джуд Беллингем и представитель "красной фурии" Фабиан Руис. Таким образом, при определенном стечении обстоятельств "Золотую бутсу" смогут получить сразу восемь футболистов.

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии произошел "абсолютный позор".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!