УЕФА определил лучший гол Евро-2024. Видео

Гол испанца Ламина Ямаля в ворота сборной Франции был признан УЕФА самым красивым на чемпионате Европы по футболу. Ямаль, забив в полуфинале, стал самым молодым автором забитого мяча в финальной стадии Евро в возрасте 16 лет и 362 дней.

Видео дня

Второе место занял англичанин Джуд Беллингем благодаря своему удару через себя в матче 1/8 финала против Словакии. Третьим стал гол Джердана Шакири за сборную Швейцарии против шотландцев в матче второго тура группового этапа.

Топ-10 голов по версии технических наблюдателей

1. Ламин Ямаль, Испания - Франция 2:1 (09.07, 1/2 финала)

2. Джуд Беллингем, Англия - Словакия 2:1, доп. вр. (30.06, 1/16 финала)

3. Джердан Шакири, Шотландия - Швейцария 1:1 (19.06, тур 2)

4. Николае Станчу, Румыния - Украина 3:0 (17.06, тур 1)

5. Арда Гюлер, Турция - Грузия 3:1 (18.06, тур 1)

6. Мерт Мюлдюр, Турция - Грузия 3:1 (18.06, тур 1)

7. Фабиан Руис, Испания - Хорватия 3:0 (15.06, тур 1)

8. Олли Уоткинс, Нидерланды - Англия 1:2 (10.07, 1/2 финала)

9. Маттиа Дзакканьи, Хорватия - Италия 1:1 (24.06, тур 3)

10. Хави Симонс, Нидерланды - Англия 1:2 (10.07, 1/2 финала)

Как определяли лучший гол

Технические наблюдатели УЕФА работали на каждом матче в Германии. Они анализировали происходящее с тренерской точки зрения и выбирали лучшего игрока в каждой игре. По завершении финальной стадии технические наблюдатели собрались, чтобы определить команду турнира, лучшего игрока, лучшего молодого игрока и лучшие голы.

Фотография легенды "Барселона" Лионеля Месси, "благословляющего" 5-месячного Ламина Ямаля в конце 2000-х, стала вирусной после того, как ею поделился в социальных сетях отец футболиста сборной Испании.

14 июля сборная Испании по футболу выиграла Евро-2024, который с 14 июня по 14 июля проходил в 10 городах Германии. В финальном матче подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли команду Англии (2:1) и первыми в истории стали четырехкратными чемпионами Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!