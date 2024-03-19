УЕФА назначил на матч Украины и Боснии арбитра, который судил первую в истории встречу команд

Бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером будет обслуживать полуфинал плей-офф отбора Евро-2024, в котором сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной. Поединок состоится в Зенице в четверг, 21 марта, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Об этом информирует официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). Помогать Цвайеру будут лайнсмены Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, роль четвертого рефери исполнит Даниэль Зиберт. На игре также будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за которой будет следить Бастиан Данкерт.

Цвайер дважды судил матчи сборной Украины. Обе завершились с одним и тем же счетом – 1:1. Одной из них было противостояние "сине-желтых" именно с боснийцами, которое стало первым в истории. На "Арене Львов" в отборе ЧМ-2022 команд обменялись голами, в составе нашей команды отличился Андрей Ярмоленко.

С боснийцами арбитр из Германии пересекался трижды – кроме ничьей с украинцами он зафиксировал поражение наших будущих соперников от Греции (1:2) в отборе Евро-2020 и победу над Литвой (1:0) в квалификации ЧМ-2014.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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