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УЕФА назначил на матч Украины и Боснии арбитра, который судил первую в истории встречу команд

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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УЕФА назначил на матч Украины и Боснии арбитра, который судил первую в истории встречу команд

Бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером будет обслуживать полуфинал плей-офф отбора Евро-2024, в котором сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной. Поединок состоится в Зенице в четверг, 21 марта, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Об этом информирует официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). Помогать Цвайеру будут лайнсмены Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, роль четвертого рефери исполнит Даниэль Зиберт. На игре также будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за которой будет следить Бастиан Данкерт.

УЕФА назначил на матч Украины и Боснии арбитра, который судил первую в истории встречу команд

Цвайер дважды судил матчи сборной Украины. Обе завершились с одним и тем же счетом – 1:1. Одной из них было противостояние "сине-желтых" именно с боснийцами, которое стало первым в истории. На "Арене Львов" в отборе ЧМ-2022 команд обменялись голами, в составе нашей команды отличился Андрей Ярмоленко.

УЕФА назначил на матч Украины и Боснии арбитра, который судил первую в истории встречу команд
УЕФА назначил на матч Украины и Боснии арбитра, который судил первую в истории встречу команд

С боснийцами арбитр из Германии пересекался трижды – кроме ничьей с украинцами он зафиксировал поражение наших будущих соперников от Греции (1:2) в отборе Евро-2020 и победу над Литвой (1:0) в квалификации ЧМ-2014.

УЕФА назначил на матч Украины и Боснии арбитра, который судил первую в истории встречу команд

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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