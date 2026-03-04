'Ударил в бороду и схватил за автомат': киевский футболист сумел спастись, встретившись с российским военным в тылу

Младший сержант 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Дмитрий с позывным "Шкет" рассказал о встрече с оккупантом лицом к лицу, когда от гибели его спасло только чудо. Спортсмен и военный не ожидал российских террористов в своем тылу и вынужден был открыть огонь.

До войны Дмитрий учился в колледже и занимался футболом – выступал за киевские клубы "Арсенал" и "Диназ", а после полномасштабного вторжения взял в руки оружие. Сейчас спортсмен является инструктором по БП, а одной из своих историй он поделился с проектом"Эпизоды войны".

"Это было вблизи населенного пункта Стельмаховка. Тогда нас из взвода разведки было всего три человека. Как-то нам после очередной задачи поставили еще одну. Вроде ничего такого, задача максимально простая: взять двух пехотинцев и выставить им новую наблюдательную позицию, чтобы других пехотинцев с тыла не обошли", – вспоминал Дмитрий.

По словам защитника, одного разведчика оставили отдыхать на КСП взвода, чтобы хоть кто-то мог перевести дыхание, ведь задачи поступали каждый день и не по одной.

"Двигались с побратимом в сторону позиции РВП, чтобы забрать пехотинцев. Нашли позицию и выставили пехотинцев. Возвращаясь назад, зашли в заброшенный блиндаж. Есть, пить и курить тогда хотелось страшно, а наше имущество и провизия были уничтожены. Набрали мивины, колбасы, разных приколов. Только сигарет не нашли. Пошли дальше в сторону КСП взвода", – рассказал "Шкет".

Но не доходя до позиции РВП, в украинском тылу кто-то крикнул Дмитрию и его побратиму спереди на русском: "Кто такие?"

"Мы с побратимом присели, оглянулись, и я ответил на русском. Не знаю, почему, но благодаря этому мы живы. Я ответил: "Разведка специального назначения второго батальона, а ты кто такой?" На что он мне отвечает: "Пехота, шестая рота, второй батальон". А у нас на позиции сидят наши пехотинцы шестая рота, второй батальон. Как совпало", – отметил Дмитрий.

"Я такой говорю: "Ааааа, свои". И идем друг другу навстречу по посадке, а мой собрат говорит: "А ты что здесь делаешь?" И он отвечает: "Ребята, БК несу, я уже так за*бался". Здесь мы встретились, и я не могу понять, это наш или не наш. Потому что наша уставная НГУ-шная форма, когда замазана, очень похожа на п*дарскую лягушку. В одно мгновение я смотрю на его каску, а это, на секунду, уже полтора метра дистанции между нами, и я понимаю, что это вонючий пид*р. И мой собрат в этот же момент тоже понимает это. И пид*р, когда увидел наши арки, тоже понял, что мы не свои", – вспоминал защитник.

"Мой побратим Квадро не растерялся: ударил его с локтя в бороду и схватил за автомат. Я в этот момент поднял оружие и хотел выстрелить, но боялся задеть Квадро. Но я подловил момент, когда Квадро развернул его спиной, и я выстрелил ему в спину один раз. Потом они вместе с Квадро упали, и я всадил пид*ру пол магазина в голову", – добавил Дмитрий.

Военный признался, что пережил сильный стресс, ведь совсем не ждал в тылу российского оккупанта. А это было 150-200 метров от ЛБЗ: "Забрали деньги (150 рублей), банковские карты, два телефона (кстати, у него там связь ловила) и желанные сигареты – две пачки. Потом мы дошли до КСП, рассказали эту историю, что только что произошло".

Побратимы "Шкета" были в шоке от рукопашного боя "Квадро" с россиянином, но Дмитрию пришлось вернуться обратно к убитому оккупанту, чтобы "сфотографировать его и забрать калаш", ведь на стрессе они забыли это сделать.

