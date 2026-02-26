Украинский чемпион, служивший на флоте, рассказал, из-за чего на самом деле Украина лишилась Крыма в 2014-м

Знаменитый украинский кикбоксер Павел Журавлёв, который становился чемпионом мира в 2008 (WBKF), 2009 (W5, фулл-контакт с лоу-киком) и 2016 (FFC) годах, поделился воспоминаниями о событиях 2014 года и объяснил, почему, по его мнению, Украина потеряла контроль над Крымским полуостровом. Спортсмен, служивший тогда в звании капитана-лейтенанта военно-морского флота Украины в должности начальника учебной лаборатории радиолокационного вооружения академии военно-морских сил (АВМС) имени Нахимова, связал произошедшее с недостаточной готовностью армии и стратегическими просчетами, допущенными ранее.

Видео дня

Журавлёв в интервью "Чемпиону" отметил, что в успехе действий российских войск сыграли роль скрытность операции и военный опыт, накопленный Россией в прошлых конфликтах. Он заявил, что украинские военные тогда "не верили, что такое может случиться", а россияне "старательно не афишировали своих намерений": высаживались ночью, не появлялись в городе днем, пока не заняли аэропорт и воинские части.

По словам Журавлёва, главным "упущением" было то, что украинские военные "привыкли жить мирно" и не ожидали военной операции. Он сравнил подготовку сторон, заявив, что российская армия имела опыт боевых действий в Чечне и Грузии, тогда как украинские силы в основном участвовали только в миротворческих миссиях под эгидой Организация Объединённых Наций.

Спортсмен также рассказал о событиях в ночь начала активной фазы операции. Около часа ночи был объявлен сбор личного состава. Российские силы пытались заблокировать учебную часть, подчинённую военно-морской академии, перекрыв въезд, предположительно, грузовиком КАМАЗ. Украинские военные организовали баррикады и прибыли на помощь с оружием и техникой.

Павел сообщил, что российские военные в масках с автоматами предупреждали украинских бойцов о готовности открыть огонь и требовали покинуть территорию. Украинская сторона ответила тем же: "Сами начнём стрелять, если вы не уйдёте". После этого, по его словам, российские военные отступили, и учебную часть удалось удержать.

Также он подчеркнул, что в Украина и Россия использовались похожие методы операции: сначала на территорию заходили люди, выдававшие себя за гражданских. Они организовывали блокпосты, имитируя мирные протесты под охраной, тогда как российские подразделения переходили на казарменное положение.

Журавлёв заявил, что наиболее активное противодействие следовало оказать в момент высадки российских войск под Симферополь. Он отметил, что тогда "момент был упущен", а после блокирования украинских воинских частей и кораблей изменить ситуацию было почти невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!