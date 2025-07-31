'Удалите украинский флаг': наш известный боксер снялся в скандальной рекламе с россиянином, награжденным Кадыровым

Украинский боксер супертяжелой категории Андрей Новицкий (15–0, 11 КО) снялся в рекламе вместе с российским чемпионом IBF в первом среднем весе Бахрамом Муртазалиевым (23-0, 17 КО). А потом уроженец Одессы без всяких угрызений совести выложил ролик на своей странице в Instagram, чем разозлил украинцев, которые не стеснялись в выражениях.

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На совместном видео Новицкого и Муртазалиева демонстрируется тренировка сначала чеченского бойца, а затем к нему присоединяется и украинец. Сначала он выполняет упражнения самостоятельно, а в финальных кадрах Андрей уже тренируется вместе с Бахрамом.

Оба боксера, которые сейчас преимущественно живут и тренируются в США, рекламируют американскую службу доставки "здоровой, вкусной и полезной" еды. А самое интересное, что Новицкий и Муртазалиев – не единственные бойцы, которые задействованы в рекламе этой компании.

Например, среди закрепленных вверху кейтерингового сервиса видео с российским чемпионом UFC Исламом Махачевым, а этот персонаж не только не осудил кровавое вторжение РФ в Украину, но и посещал полигон российского спецназа в Чечне.

Муртазалиев столь явно войну против Украины не поддерживает, но является бойцом спортивного клуба Кадырова "АХМАТ". А всем известно, какие зверства творили на оккупированных территориях кадыровцы с разрешения так называемого главы Чечни. Поэтому за рубежом Бахрам является лицом того самого русского и чеченского мира.

А после получения полноценного чемпионского титула IBF весной 2024-го президент Федерации бокса Чечни Эли Кадыров встретился с непобежденным на профессиональном ринге Муртазилиевым и вознаградил его денежной премией от фонда Кадырова. К тому же, боксер наведывается в РФ для медийных встреч с юными спортсменами, вечеров бокса и различных соревнований в регионах и тому подобное.

Кстати, менеджером Муртазалиева является уроженец Литвы с американским паспортом Эгис Климас, который также ведет дела Александра Усика и Василия Ломаченко.

А в мае вызов чеченцу бросал известный украинский боец Сергей Богачук (26–2, 24 КО). "Надеюсь, мой промоутер сможет организовать поединок с ним в этом году. Думаю, это будет настоящая война – очень интересный и опасный бой", – отметил тогда Сергей.

Тем временем украинцы уже также успели высказать свое мнение Новицкому по поводу совместного видео с представителем страны-агрессора.

"Надеюсь вы удалите украинский флаг с вашего профиля и будете представлять другую страну", – это был один из самых дипломатичных комментариев на странице боксера, который не содержал лайки.

Отметим, что Андрей должен был провести свой бой с другим украинским супертяжеловесом Владиславом Сиренко (22–0, 19 КО) в рамках шоу Усик – Дюбуа 2. Но поединок так и не состоялся. Причины отказа обладателя титула WBC International в супертяжелом весе Новицкого от участия в этом вечере остались неизвестны.

А вообще в Instagram Новицкого Муртазалиев – не единственный россиянин. Похоже, он вообще любит бойцов из РФ. Ведь, если пересмотреть фотографии украинца, то там можно найти совместное фото и с бывшим чемпионом в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым, и чемпионом мира в полутяжелом весе по версии IBF Артуром Бетербиевым. И сделаны они уже после полномасштабного вторжения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом в первом же раунде.

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