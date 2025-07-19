'У всех мужчин будет слабое место': известный украинский боксер считает, что шансы Усика и Дюбуа на победу 50

Уже сегодня ночью на "Уэмбли" в Лондоне украинский чемпион Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведет один из заключительных боев в своей карьере против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО). И, по мнению чемпиона WBO Global в первом среднем весе Арама Фанияна, крымчанин фактически во всем превосходит оппонента, но нельзя недооценивать британца, иначе это может закончиться плохо для Усика.

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В разговоре с OBOZ.UA Фаниян выделил сильные и слабые стороны обоих боксеров, разобрал скандальный удар ниже пояса и объяснил, почему считает, что украинца и британца одинаковые шансы на победу, хотя Усик практически во всем превосходит Дюбуа.

– Какие сильные стороны Усика и сильные стороны Дюбуа, на ваш взгляд?

– Сильные стороны Усика: он намного опытнее как боксер, это раз, у него очень много боев с топами, больше, чем у Дюбуа. Его боксерский IQ – это два. И третье – это его ноги и то, насколько много он выкидывает ударов.

Сильные стороны Дюбуа: то, что он помоложе на 10 лет. По-любому, он немного больше габаритами, мне кажется, в плане веса. И больше я даже не могу сказать. Только, наверное, то, что ему нечего терять и то, что он моложе.

– Ну, а то, что кричат, что у него сила удара больше, чем у Усика?

– Ну, знаете, говорят, что надо 15 килограмм, чтобы нокаутировать человека, если четко попасть по бороде, и это будет незаметный удар. То, что есть у людей сила удара, это же маленькая вероятность, что он попадет по нему. А Усик не даст по себе бить. Он не будет принимать удары.

– А теперь недостатки или, может быть, небольшие слабые места, которые могут быть использованы соперником?

– Честно, я вот так даже не могу сказать, какие у Усика слабые стороны, чтобы ими мог воспользоваться Дюбуа... Слабая сторона, мне кажется, у Александра одна, и то, я не знаю, насколько это слабая сторона. Но это то, что он меньше весом. Как-никак Усик не супертяжеловес.

При этом, в супертяжах Александр боксирует великолепно, но только одно, что Дюбуа может взять, так это весом. Хотя я даже не знаю, какая у них разница. Вот Фьюри должен был его весом задавить, но не получается ни у кого задавить Усика. Вот такие вот дела.

А слабые стороны Дюбуа… Это то, что он медленнее Усика, это сто процентов. То, что он не так великолепно двигается на ногах, как Олександр. Вот это и есть его слабые стороны.

– Кстати, когда мы общались с Игорем Шевадзуцким, то он заметил, что они готовятся бить Александра в торс, в корпус, считая это слабым место Усика после первого поединка.

– Тут вопрос, что для Дюбуа торс? Если это и ноги включительно, то тогда, понятно, это у всех мужчин будет слабое место. А если бить выше шорт, то пускай попадет.

– Если мы с вами уже коснулись этой темы, то тот скандальный удар Дюбуа в пятом раунде первого боя был ниже пояса или выше?

– Я очень много раз пересматривал этот момент, и скажу, что половина удара была в зону паха. Это точно. Например, у меня в последнем бою это было прямо вот куда надо, вернее, куда не надо. А там половина удара пришлась в шорты, а половина – в живот. Поэтому у Дюбуа есть, например, возможность говорить, что он попал в живот. А у Усика есть возможность говорить, что он ударил вниз. Поэтому тут спорный вопрос.

– Какой стиль в боксе у Усика?

– Это умный игровик, который ищет куда надо ударить. Я назову это игровым, быстрым, высококлассным и высокоумным боксом. А у Дюбуа это бокс тяжеловесов – ударить, давить, бить. У тяжеловесов все в силе решается.

– Что, на ваш взгляд, было главным в подготовке боксеров к этому поединку? На чем им стоило бы сосредоточиться, сделать упор?

– Если честно, затрудняюсь ответить. Но Усику, мне кажется, не надо ничего менять. Его ноги, его физическое состояние, чтобы он мог быстрее двигаться, контратаковать, встречать. Просто ему нужна хорошая физическая форма, если бой продлится все 12 раундов, и чтобы у него были силы двигаться 12 раундов.

А Дюбуа над ловить его. Надо ловить. Идти и бить. Я другого выхода не вижу. Я не знаю, за счет чего еще он может выиграть у Усика, если тот быстрый и хлесткий.

– Как победить Усика? За счет чего? Вы сказали, что Дюбуа надо будет идти и бить его. И все?

– Да. У них нет другого выхода, если они по скорости не успевают. За ногами не успевают, за скоростью рук не успевают. В принципе, IQ Усика, я считаю, выше всех нынешних тяжеловесов. Поэтому я другого выхода не вижу, как они могут выиграть у Усика, кроме как давить своим весом, силой. Другого выхода у них нет.

Но при этом, например, я не знаю, кто выиграет. У меня шансы у каждого 50 на 50. Я в Lucky Punch об этом написал, и кто-то начал, дескать, живя в Украине и будучи коллегой Усика, ты говоришь про 50 на 50. Я же говорю о своем мнении о том, кто выиграет, а не за кого я болею. Понятное дело, что я болею за нашего боксера. А вот, кто выиграет, я не знаю.

– Просто интересно, что вы отметили столько сильных сторон Усика, но все равно думаете, что шансы 50 на 50. Почему?

– Потому что Дюбуа нечего терять. Он уже проигрывал Усику. Понятное дело, есть, что терять, в плане пояса. Но в плане человеческого ему терять нечего. И он к этому бою гораздо сильнее подойдет, чем к прошлому. Это 100%. И он моложе. Поэтому, если тот бой был тяжелый, этот будет гораздо тяжелее для Александра.

Может быть, Дюбуа недооценили в первом бою, я не знаю. Но в боксе нельзя недооценивать соперника. Когда-то Джошуа недооценил Руиса и поплатился за это. В тяжах, где бьют сильно, вообще нельзя никого недооценивать. Ты можешь вести весь бой и проиграть на последних 10 секундах.

– Мы обговорили, как победить Усика. А как лучше боксировать против Дюбуа, чтобы добиться победы?

– Так Усик на самом деле знает, как ему боксировать. И это его бокс. Тут уже надо Дюбуа искать, как выиграть у Усика. Усик по стилю его бокса может его просто разбить. А там, кто попадет, про это можно говорить уже сколько хочешь. Это уже другие удары, это не легкий вес.

– Перед реваншем с Дюбуа Усик сообщил, что ему осталось провести два боя – и на "пенсию". Один – против Даниэля. А кого хотели бы видеть соперником Александра в его финальном поединке? Возможно, не только из супертяжелого веса, поскольку и представители предыдущего дивизиона украинца бросают ему вызов.

– На самом деле, понятно, он – чемпион, и все хотят и кинуть ему вызов, и заработать большие деньги. Потому что они зарабатывают там миллионы. Все знают их гонорары. Тут уже вопрос в другом. Кто хочет реально отбоксировать с Усиком, а кто хочет просто заработать денег?

Я считаю, что Усик доказал всему миру, себе, стране – всем, кому только можно, кто он и зачем он в боксе. Он заработал деньги не только для себя, он заработал такое состояние, которого хватит и детям, и внукам, и правнукам. Поэтому, нормальное явление – ему отбоксировать бой-два и закончить.

А с кем мне было бы интересно?.. Честно, такого даже нет. Потому что я больше не знаю топовых боксеров. Ну можно еще с Вайлдером, разве что. Было бы интересно посмотреть.

– Ну да, когда-то обсуждался такой вариант и говорили, что это была бы встреча двух атлетов, хорошая работа ног...

– Да, это было бы красиво для зрителя.

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